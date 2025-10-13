fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Gracyanne Barbosa e Belo são citados em ação criminal pelo Ministério Público

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/10/2025 às 8:36
Gracyanne Barbosa e Belo são citados em ação criminal pelo Ministério Público
Gracyanne Barbosa e Belo são citados em ação criminal pelo Ministério Público - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Gracyanne Barbosa e Belo foram citados em uma ação criminal, mesmo após mais de um ano após terem oficializado o fim do casamento, em que ficaram juntos por 16 anos.

Para quem não sabe, o ex-casal e Nelson Trajano de Ataíde foram denunciados pelo Ministério Público em julho de 2024. O motivo é uma apropriação indébita, com pena de reclusão que pode chegar a quatros anos. O caso teve início após os três réus terem, supostamente, se apropriado de itens durante um contrato de locação.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o ex-casal foi alvo de pedidos sucessivos de citação pessoal para responder à acusação do órgão público, pela prática do suposto crime.

O MPRJ solicitou e conseguiu que Belo e Gracyanne fossem citados por edital para responder à acusação criminal, após terem sido apresentados endereços na ação como sendo aqueles em que os ex-casal poderia ser encontrado. Em caso de não apresentarem defesa, eles poderão confirmar, automaticamente, a veracidade das acusações feitas.

VEJA MAIS:

O post Gracyanne Barbosa e Belo são citados em ação criminal pelo Ministério Público foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Após lesão, Luciano Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos 2026
Dança dos Famosos

Após lesão, Luciano Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos 2026
Gracyanne Barbosa fala sobre conversão ao cristianismo após produzir conteúdo adulto
Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa fala sobre conversão ao cristianismo após produzir conteúdo adulto

Compartilhe

Tags