Após lesão, Luciano Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos 2026
Clique aqui e escute a matéria
O Domingão com Huck do último domingo (5), foi de pura emoção com Gracyanne Barbosa. A atração confirmou o retorno da musa fitness à Dança dos Famosos em 2026, após ela sofrer uma lesão no palco e ficar de fora da atual temporada.
Gracyanne sofreu uma lesão durante a sua apresentação na semana passada e foi recebida pelo apresentador no palco, que oficializou a presença dela na próxima temporada.
“Você é a primeira integrante da Dança dos Famosos 2026”, disse o apresentador no palco da atração. Bastante emocionada e usando um andador, Gracyanne revelou toda a sua gratidão ao marido de Angélica.
“A vida nos desafia e estamos aqui para os grandes desafio”, disse ela, sendo ovacionada pela plateia presente no programa deste domingo (5).
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br