Após lesão, Luciano Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos 2026

O Domingão com Huck do último domingo (5), foi de pura emoção com Gracyanne Barbosa. A atração confirmou o retorno da musa fitness à Dança dos Famosos em 2026, após ela sofrer uma lesão no palco e ficar de fora da atual temporada.

Gracyanne sofreu uma lesão durante a sua apresentação na semana passada e foi recebida pelo apresentador no palco, que oficializou a presença dela na próxima temporada.

“Você é a primeira integrante da Dança dos Famosos 2026”, disse o apresentador no palco da atração. Bastante emocionada e usando um andador, Gracyanne revelou toda a sua gratidão ao marido de Angélica.

“A vida nos desafia e estamos aqui para os grandes desafio”, disse ela, sendo ovacionada pela plateia presente no programa deste domingo (5).

