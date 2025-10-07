8 séries de suspense imperdíveis para maratonar no Globoplay
Se você é fã de tensão, mistério e reviravoltas, o Globoplay reúne produções que vão prender sua atenção do início ao fim. Das adaptações de best-sellers a histórias sobrenaturais e thrillers psicológicos, há opções para todos os gostos.
Confira a lista de séries de suspense que você precisa maratonar agora mesmo:
1. Dias Perfeitos
Adaptação do best-seller de Raphael Montes, a série acompanha Clarice (Julia Dalavia), uma aspirante a roteirista, e Téo (Jaffar Bambirra), estudante de medicina que a sequestra acreditando que ela acabará correspondendo aos seus sentimentos. A produção traz também a perspectiva da jovem e apresenta um desfecho alternativo.
2. Origem
O xerife Boyd (Harold Perrineau) precisa proteger os sobreviventes de uma cidade misteriosa. Presos no local, eles enfrentam a floresta e criaturas terríveis que surgem à noite.
3. Codex 632
Tomás, professor especialista em criptologia, é contratado por uma fundação para decifrar enigmas deixados por seu falecido mentor. A série está disponível em áudio original e dublado.
4. Motel Valkirias
Série luso-espanhola que acompanha três mulheres em um motel na fronteira Galiza-Portugal. Após pegarem uma mercadoria valiosa de um hóspede, passam a enfrentar graves perigos.
5. Teacup – O Impostor
Inspirada no livro Stinger, de Robert McCammon, a produção mostra um grupo que enfrenta ameaças sobrenaturais em um rancho no Texas, precisando superar rivalidades para sobreviver.
6. Evil – Contatos Sobrenaturais
Uma psicóloga cética e um padre em formação investigam fenômenos ligados à Igreja Católica, como posses demoníacas, espíritos e supostos milagres.
7. The Head 2: Mistério em Alto-Mar
O biólogo Arthur Wilde lidera uma nova equipe de pesquisadores enquanto seu julgamento pelo massacre de Polaris VI se aproxima da fase final.
8. La Brea: A Terra Perdida
Uma cratera se abre em Los Angeles, separando uma família e revelando um mundo primitivo e inexplorado.
