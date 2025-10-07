fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/10/2025 às 8:25
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (06), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Meu Malvado Favorito 3.

Ficha Técnica:

Meu Malvado Favorito 3
Título Original: Despicable Me 3
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2017
Diretor: Pierre Coffin, Kyle Balda
Elenco: Trey Parker, Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Nev Scharrel
Classe: Animação

Sinopse:

Gru e Lucy terão que combater um antigo vilão que caiu em esquecimento e planeja uma vingança triunfal. Ao mesmo tempo, Gru descobre que tem um irmão gêmeo.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior

Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags