Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Clique aqui e escute a matéria
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 06/10/2025
Sessão da Tarde
Meu Malvado Favorito 3
Título Original: Despicable Me 3
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2017
Diretor: Pierre Coffin, Kyle Balda
Elenco: Trey Parker, Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Nev Scharrel
Classe: Animação
Sinopse
Gru e Lucy terão que combater um antigo vilão que caiu em esquecimento e planeja uma vingança triunfal. Ao mesmo tempo, Gru descobre que tem um irmão gêmeo.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 07/10/2025
Sessão da Tarde
Elsa e Fred: Um Amor de Paixão
Título Original: Elsa e Fred
País de Origem: Canadense, Americana, Mexicana, Porto-riquenha Ano de Produção: 2014
Diretor: Michael Radford
Elenco: Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Marcia Gay Harden, Chris Noth,
Wendell Pierce
Classe: Comédia Romântica
Sinopse
Um homem aposentado experimenta a vida de novas maneiras quando começa a passar tempo com a mulher de espírito livre que vive do outro lado do salão.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 08/10/2025
Sessão da Tarde
Quarto de Guerra
Título Original: War Room
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2015
Diretor: Alex Kendrick
Elenco: Alena Pitts, Karen Abercrombie, Michael Jr., Priscilla C. Shirer, T. C. Stallings
Classe: Drama
Sinopse
Uma família aparentemente perfeita procura resolver seus problemas com a ajuda de Dona Clara, uma mulher mais velha e sábia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 09/10/2025
Sessão da Tarde
Espelho, Espelho Meu
Título Original: Mirror Mirror
País de Origem: Canadense/Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Tarsem Singh
Elenco: Julia Roberts, Nathan Lane, Lily Collins, Mare Winningham, Armie Hammer, Michael Lerner
Classe: Comédia
Sinopse
Ao completar 18 anos, Branca de Neve resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome, decide derrubar a rainha má.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 10/10/2025
Sessão da Tarde
A Proposta
Título Original: The Proposal País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2009
Diretor: Anne Fletcher
Elenco: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen, Denis O’Hare
Classe: Comédia, Romance
Sinopse
Executiva canadense descobre que pode ser deportada e se apressa em arranjar um casamento de conveniência com seu assistente, a quem persegue e inferniza.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br