A Fazenda 17: Kathy critica postura de Yoná após retorno da Roça

Após uma série de punições e discussões dentro da sede, Kathy Maravilha desabafou sobre o comportamento de Yoná Sousa

Clique aqui e escute a matéria

O clima entre as peoas segue tenso em A Fazenda 17.

Após uma série de punições e discussões dentro da sede, Kathy Maravilha desabafou sobre o comportamento de Yoná Sousa, afirmando que a advogada mudou de postura depois de escapar da Roça.

Em conversa com Matheus Martins, a dançarina demonstrou preocupação com a postura da colega.

“A pessoa ganha um poder e parece que garantiu mais duas semanas aqui. Voltou da Roça e parece que voltou com o rei na barriga. Se entrar no miolo, acaba respingando na gente”, afirmou.

Kathy ainda explicou que prefere se afastar para não ser associada às atitudes de Yoná.

“Se você fica de risinho, se pega a onda, significa que está concordando. Eu não achei legal, falei e me afastei”, completou.

Matheus concordou com a colega e observou que o comportamento de Yoná pode piorar com o tempo.

“Se ela já está assim agora, imagina depois”, comentou o modelo, reforçando o clima de desconfiança que começa a se formar em torno da peoa.