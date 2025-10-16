A Fazenda 17: Dudu e Yoná discutem estratégias para agitar o confinamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O grupo debateu ideias para desestabilizar os rivais e causar movimentação no jogo, em um tom que mesclava humor e estratégia

O clima de provocação voltou a tomar conta da sede de A Fazenda 17 durante uma conversa entre Dudu, Yoná, Saory e Matheus.

Durante o papo, Dudu questionou se colocar esterco de vaca na cama de alguém resultaria em punição.

Logo depois, ele mencionou uma planta do jardim que provoca coceira, insinuando novas possibilidades de brincadeiras dentro do confinamento.

Com a saída de Matheus da roda de conversa, Yoná sugeriu que Dudu e Saory deixem de cumprir o trato, o que obrigaria o Fazendeiro a assumir a tarefa sozinho.

Mais tarde, o apresentador revelou para Saory que Tàmires afirmou que Matheus abandonou o grupo, e que ele próprio o alertou a ter cuidado com suas decisões em relação às tarefas.



