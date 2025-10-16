Com vilões carismáticos, A Fazenda 17 bomba em audiência e Record comemora
A Record não tem o que reclamar da temporada de A Fazenda 17. O reality rural tem feito bonito na audiência e repercutido muito nas redes sociais.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o reality caiu nas graças da Grande São Paulo, principal mercado de aferição de audiência. Por lá, o reality tem tido uma média de 6,1 pontos. O último bom resultado que a Record havia conseguido com a atração aconteceu em 2023, quando obteve 5,9 pontos.
O reality rural deu tão certo que, sim, chegou à tão sonhada liderança por 95 minutos na Grande São Paulo. Em relação ao PNT (Painel Nacional de Televisão), que reúne uma média da audiência de 15 metrópoles do país, o programa comandado por Adriane Galisteu chegou a alcançar, segundo o Kantar Ibope, 50 milhões de pessoas. Uma média nacional de 6 pontos.
A Fazenda 17 acumula vilões carismáticos nesta edição, como Yoná Sousa, Dudu Camargo e Carol Lekker. Ainda tem a presença da estrela Gaby Spanic, querida pelo público, e as confusões do ex-BBB Nizam e Fernando Sampaio.
