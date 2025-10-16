Globo tenta convencer Antonio Fagundes a participar da próxima novela de Walcyr Carrasco
Antonio Fagundes, atualmente no ar nas reprises de Terra Nostra e A Viagem, pode voltar em uma trama inédita na Globo em 2026. A emissora tem negociado com o ator um possível retorno em Quem Ama Cuida, a próxima novela de Walcyr Carrasco no horário nobre. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Porém, o ator veterano, caso aceite, não ficará até o fim da trama. É apenas uma participação especial, como Susana Vieira fez em Terra e Paixão, em 2023. Ele faria o milionário Rogério Brandão, que se apaixona por sua cuidadora, atriz ainda não definida.
Contudo, na noite em que anuncia que vai casar com a jovem, acaba sendo assassinado. Acaba sobrando para a cuidadora, que injustamente é acusada do crime. Porém, após anos na lama, ela sai da cadeira e começa seu plano de vingança.
A última novela de Antonio Fagundes na Globo foi Bom Sucesso, em 2019. Na trama, ele fez uma boa parceria com Grazi Massafera.
