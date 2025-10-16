Globo tenta convencer Antonio Fagundes a participar da próxima novela de Walcyr Carrasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Antonio Fagundes, atualmente no ar nas reprises de Terra Nostra e A Viagem, pode voltar em uma trama inédita na Globo em 2026. A emissora tem negociado com o ator um possível retorno em Quem Ama Cuida, a próxima novela de Walcyr Carrasco no horário nobre. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Porém, o ator veterano, caso aceite, não ficará até o fim da trama. É apenas uma participação especial, como Susana Vieira fez em Terra e Paixão, em 2023. Ele faria o milionário Rogério Brandão, que se apaixona por sua cuidadora, atriz ainda não definida.

Contudo, na noite em que anuncia que vai casar com a jovem, acaba sendo assassinado. Acaba sobrando para a cuidadora, que injustamente é acusada do crime. Porém, após anos na lama, ela sai da cadeira e começa seu plano de vingança.

A última novela de Antonio Fagundes na Globo foi Bom Sucesso, em 2019. Na trama, ele fez uma boa parceria com Grazi Massafera.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br