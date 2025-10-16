Saiba quando será a troca entre César Tralli e William Bonner no Jornal Nacional
Clique aqui e escute a matéria
Uma das mais importantes transições do jornalismo brasileiro está bem perto de se concretizar, com a estreia de César Tralli na bancada do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos. O jornalista, que vinha do Jornal Hoje, assume no mês de novembro o posto de âncora e editor-chefe que foi ocupado por quase três décadas por William Bonner.
A mudança, anunciada pela TV Globo no início de setembro, e que pegou muita gente de surpresa nas redes sociais, marca o início de uma nova fase para o telejornal de maior audiência do país. A presença de Tralli no JN é vista como o desfecho natural de uma trajetória sólida e ascendente na emissora.
Se nada mudar nos planejamento da TV Globo, César Tralli assume a bancada do Jornal Nacional de forma oficial no dia 1 de novembro, um dia depois da despedida de Bonner, que deixa a bancada no dia 31 de Outubro.
Em declarações anteriores, Tralli já havia expressado a honra e o desafio de assumir o posto. “Me sinto extremamente honrado e, ao mesmo tempo, desafiado pela responsabilidade desta nova função. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN”, afirmou o jornalista, que está na Globo há mais de 30 anos
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br