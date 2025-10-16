Arcanjo Renegado: 4ª temporada ganha data de estreia no Globoplay

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A série original do Globoplay, Arcanjo Renegado, retorna com a quarta temporada no dia 6 de novembro, trazendo novas localidades, personagens e tramas intensas. Entre os destaques, o protagonista Mikhael (Marcello Melo Jr.) segue para a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, onde desvenda uma rota internacional de tráfico de drogas.

Enquanto isso, o Rio de Janeiro enfrenta um cenário de crescente violência, que interfere diretamente na pré-campanha para o Governo do Estado. O elenco desta temporada ganha reforços com Thiago Hypolito, que interpreta o traficante Poke, apontado como a principal ameaça à segurança pública, além de nomes como Marcello Novaes, Fernando Pavão, Paloma Bernardi, Carol Nakamura, Giulia Benite, Gracyanne Barbosa, Renan Monteiro e Stepan Nercessian.

A produção mantém o ritmo intenso das temporadas anteriores, com gravações da quinta temporada já concluídas no Rio de Janeiro, garantindo a continuidade da história para os próximos capítulos.

As três primeiras temporadas de Arcanjo Renegado continuam disponíveis no Globoplay, permitindo que novos espectadores acompanhem a trajetória de Mikhael antes do lançamento da nova fase da série.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br