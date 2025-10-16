Arcanjo Renegado: 4ª temporada ganha data de estreia no Globoplay
A série original do Globoplay, Arcanjo Renegado, retorna com a quarta temporada no dia 6 de novembro, trazendo novas localidades, personagens e tramas intensas. Entre os destaques, o protagonista Mikhael (Marcello Melo Jr.) segue para a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, onde desvenda uma rota internacional de tráfico de drogas.
Enquanto isso, o Rio de Janeiro enfrenta um cenário de crescente violência, que interfere diretamente na pré-campanha para o Governo do Estado. O elenco desta temporada ganha reforços com Thiago Hypolito, que interpreta o traficante Poke, apontado como a principal ameaça à segurança pública, além de nomes como Marcello Novaes, Fernando Pavão, Paloma Bernardi, Carol Nakamura, Giulia Benite, Gracyanne Barbosa, Renan Monteiro e Stepan Nercessian.
A produção mantém o ritmo intenso das temporadas anteriores, com gravações da quinta temporada já concluídas no Rio de Janeiro, garantindo a continuidade da história para os próximos capítulos.
As três primeiras temporadas de Arcanjo Renegado continuam disponíveis no Globoplay, permitindo que novos espectadores acompanhem a trajetória de Mikhael antes do lançamento da nova fase da série.
