Globo define qual será o próximo trabalho de Juan Paiva após ‘Dona de Mim’
Juan Paiva, atualmente em cartaz como um dos protagonistas na novela das sete Dona de Mim, da Globo, ainda não concluiu seus trabalhos na trama, que terminará em janeiro de 2026, mas já possui outro projeto em que está reservado.
Segundo informações do jornal O Globo, o ator integrará o elenco Jogada de Risco, série estrelada por Cauã Reymond no Globoplay. O personagem, um jovem atleta em ascensão, será agenciado por Maurício, o protagonista.
O trabalho marcará o retorno da parceria entre os atores, que interpretaram melhores amigos na novela Um Lugar ao Sol (2021). A expectativa é que a produção possua oito episódios, e a estreia aconteça em 2026.
Além de atuar, Cauã Reymond vai dirigir parte das cenas. As gravações irão do próximo mês de novembro a janeiro do ano que vem, no Rio de Janeiro. A equipe planeja ter como uma das locações o Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte da cidade. A redação final é de Thiago Dottori.
