Canal 1 | Notícia

Flávio Ricco: Up Front da Globo não merecia as grosserias cometidas

Um exemplo que Record, SBT e Band, na medida do possível, sempre devem seguir, menos, por favor, na desnecessária deselegância e desconsideração

Por Flávio Ricco Publicado em 15/10/2025 às 0:00
Debora Bloch durante evento da Globo em São Paulo
Debora Bloch durante evento da Globo em São Paulo - Divulgação

Já foi tudo comentado a respeito, mas não tem como não falar: indelicadezas à parte – entre citações desnecessárias ao “MasterChef” e Fórmula 1 em seus tempos de Band, à Cazé TV e HBO, a Globo mostrou porque é a Globo no seu Up Front de segunda-feira.

Antes que uma nova demonstração de força ao mercado, uma vez mais, se revelou o seu sentido de organização, abrindo para possíveis anunciantes, quase que três meses antes do ano terminar, todo um conjunto de possibilidades para a próxima temporada.

O tamanho volume de investimentos em sua produção e em áreas tão diferentes como jornalismo, dramaturgia e esporte, se deve unicamente a esta forma planejada e organizada de trabalhar.

E que não vem de agora, mas de muito tempo e daí se explica uma liderança, que parece eterna, e a coloca com quilômetros de vantagem sobre a concorrência.

Um exemplo que Record, SBT e Band, na medida do possível, sempre devem seguir, menos, por favor, na desnecessária deselegância, desconsideração e cabotinismo cometidos.

Não fosse isso, a festa de segunda, seria plena e completa, digna apenas dos melhores registros.

TV Tudo

Só uma conclusão

O mais estranho nas indelicadezas cometidas entre emissoras, é que elas nunca partem dos donos, mas de funcionários e contratados.

Um pessoal que hoje está aqui e amanhã pode querer estar ali. No fundo, no fundo, burrice.

Divulgação
William Bonner no Upfront - Divulgação

Projeto novo

A Band, em parceria com a ONU, prepara o lançamento de “As Merendeiras”.

É um novo desafio na área da gastronomia, com personagens de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Será exibido aos sábados, mas ainda falta definir a estreia.

Providências

Sobre “As Merendeiras”, chama atenção o cenário construído. Um trabalho bem feito, bonito e que tem tudo a ver.

A direção é de Marisa Mestiço, com apresentação de Bel Coelho e Rodrigo Oliveira.

Tá na briga

Tentando marcar posição, frente a Cazé e GE, o YouTube da ESPN concluiu a primeira etapa do seu projeto de implantação, com a estreia do “Fala a Fonte”, segunda-feira.

Lá já estavam jogos, ao vivo; simultaneidade com a TV em vários programas, o aproveitamento dos principais narradores e o “B de Bola”, da Série

Foi lá

A Gazeta está tão diferente, que até se estranha. Juliana Algañaraz, a sua superintendente, está na MIPCOM, em Cannes, conhecendo de perto as novidades do mercado.

Com toda certeza, essa deve ser a primeira vez que, alguém da casa, se preocupa em ir tão longe.

MipCom

Nos vários painéis da MipCom têm se notado um grande interesse e discussão pela nova febre do momento, as novelas verticais.

Entende-se que vieram para ficar, até pelo fato de o conteúdo estar sendo muito consumido pelo público jovem nos celulares mundo afora.

Vantagens

São muitas as oportunidades observadas agora pelo mercado em relação aos conteúdos verticais. É visto como algo diferente, rápido, barato, propício para acompanhar no metrô, ônibus, nos momentos de lazer...

Além de oferecer tramas ao público, as plataformas poderão até dialogar e fazer um papel de rede social.

Futuro

Além das novelas verticais e de curta duração, também tem sido muito debatido nessa recente edição da MipCom a IA – Inteligência Artificial.

O seu papel no Entretenimento, principalmente, além de outros segmentos. São muitos os veículos aderindo, incluindo Brasil, em novelas, filmes e séries.

Jornalismo

Neste novo momento, diante das tantas exigências, Leandro Cipoloni, diretor de jornalismo do SBT, está totalmente voltado para a montagem do canal SBT News.

Por sua vez, Mariana Ferreira é quem está tocando o dia a dia da redação e respondendo pelos conteúdos da TV aberta.

Mudanças da Band

Já a partir desta próxima segunda-feira, JP Vergueiro será deslocado para o “Bora Brasil”, passando a dividir a sua apresentação com Cynthia Martins e Patrícia Rocha.

Felipeh Campos, mesmo com participações eventuais nas manhãs, irá para o “Melhor da Noite”, formando dupla com Pâmela Lucciola.

Instagram
Cynthia Martins - Instagram

Bate – Rebate

  • Fábio Faria, ex-ministro, foi chamado pela Daniela Beyruti para a implantação do canal SBT News...
  • ... Ele é quem vem cuidando, especialmente, de toda a negociação com as operadoras.
  • A atriz-mirim Malu Maurício foi chamada para o elenco de “Crisálida”...
  • ... Ela será filha de Vinícius de Oliveira e neta de Leandro Hassum neste filme dirigido por Silvio Guindane.
  • O ator Edu Rosa também está na série true crime “Tremembé”, do Prime Video, que estreia dia 31, interpretando Lindemberg Alves...
  • ... Condenado por matar a ex-namorada, Eloá Pimentel, ele foi condenado a 39 anos de prisão.
  • Neste próximo sábado, às 16h, o SBT exibirá "Jequiti Live Show”, especial da empresa do Grupo Silvio Santos que comemora 19 anos...
  • ... Patrícia Abravanel terá a função de apresentadora, a irmã Rebeca nas reportagens e mais a participação de Ana Castela. Além de influenciadores.
  • Entre os lançamentos confirmados para “Coração Acelerado”, novela sertaneja que substituirá “Dona de Mim” na Globo, Rafa Justus, de 12 anos...
  • ... A atriz é do teatro musical e teve passagens por "A Fantástica Fábrica de Chocolate", "Cats", "Wonderland", "Newsies" e "Shrek".
  • A Rede TV! estreia domingo, às 22h30, o “Rodada de Negócios”..
  • ... O programa trará semanalmente conversas com empresários e personalidades de referência no mercado brasileiro...
  • ... A apresentação será de Bruna Calmon.

C´est fini

Isabel Teixeira foi a vilã Helena Aranha no remake de "Elas por Elas". Depois, a vilã Violeta Castilho em "Volta por Cima".

E, na segunda, via UPfront, foi anunciada como... vilã da próxima novela do Walcyr Carrasco, “Quem Ama, Cuida”. Ninguém merece tanto.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

