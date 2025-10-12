Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão
Entre o drama e a ternura, muitas produções recentes têm explorado as nuances de ser pai ou mãe em um mundo em constante transformação
Longe de idealizar a família, essas séries mergulham nas contradições, culpas, afetos e desafios da parentalidade, revelando que criar um filho é também um espelho do próprio crescimento emocional.
Seja abordando a solidão das mães, os dilemas dos pais modernos ou os vínculos que resistem ao tempo, essas histórias oferecem uma visão mais humana — e profundamente real — sobre o amor incondicional.
Confira as séries que fizeram da maternidade e da paternidade o centro de suas narrativas:
1. Maid
Onde assistir: Netflix
Baseada em uma história real, Maid acompanha Alex, uma jovem mãe solo que luta para reconstruir a vida com a filha após fugir de um relacionamento abusivo.
A série é um retrato cru da maternidade em meio à pobreza, à burocracia e à busca por dignidade — mostrando que o amor materno também é resistência.
2. This Is Us
Onde assistir: Star+
Um dos dramas familiares mais aclamados da década, This Is Us faz da paternidade e da maternidade o fio condutor de várias gerações.
Entre flashbacks e reviravoltas emocionais, a série mostra como as escolhas dos pais moldam os filhos — e como os filhos redefinem quem os pais são.
3. Workin’ Moms
Onde assistir: Netflix
A comédia canadense mostra o lado nada glamouroso da maternidade. Workin’ Moms acompanha um grupo de mulheres tentando equilibrar carreira, filhos e identidade pessoal.
A série é engraçada, ácida e profundamente honesta ao mostrar que ser mãe não significa abdicar de si.
4. Parenthood
Onde assistir: Prime Video
Inspirada no filme homônimo de 1989, Parenthood retrata as alegrias e frustrações da família Braverman, composta por diferentes gerações.
Cada episódio é uma lição sobre empatia, amor e imperfeição — lembrando que não existe manual para ser pai ou mãe.
5. Atypical
Onde assistir: Netflix
Embora centrada em Sam, um jovem no espectro autista, Atypical também é uma história sobre os pais que aprendem a crescer junto com os filhos.
A série mostra uma mãe controladora que precisa se redescobrir e um pai que aprende a se conectar emocionalmente, tornando a trama uma jornada de amadurecimento mútuo.
6. Gilmore Girls
Onde assistir: Netflix
Clássico moderno, Gilmore Girls transformou a relação entre mãe e filha em um laço de amizade e cumplicidade.
Entre cafés, ironias e diálogos afiados, Lorelai e Rory Gilmore mostraram que a maternidade pode ser leve, divertida e cheia de aprendizados sobre independência e afeto.