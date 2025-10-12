fechar
Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão

Entre o drama e a ternura, muitas produções recentes têm explorado as nuances de ser pai ou mãe em um mundo em constante transformação

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/10/2025 às 15:59
Maid entrou no cat&aacute;logo da Netflix neste m&ecirc;s de outubro
Maid entrou no catálogo da Netflix neste mês de outubro - DIVULGAÇÃO/NETFLIX

Entre o drama e a ternura, muitas produções recentes têm explorado as nuances de ser pai ou mãe em um mundo em constante transformação.

Longe de idealizar a família, essas séries mergulham nas contradições, culpas, afetos e desafios da parentalidade, revelando que criar um filho é também um espelho do próprio crescimento emocional.

Seja abordando a solidão das mães, os dilemas dos pais modernos ou os vínculos que resistem ao tempo, essas histórias oferecem uma visão mais humana — e profundamente real — sobre o amor incondicional.

Confira as séries que fizeram da maternidade e da paternidade o centro de suas narrativas:

1. Maid

Onde assistir: Netflix

Baseada em uma história real, Maid acompanha Alex, uma jovem mãe solo que luta para reconstruir a vida com a filha após fugir de um relacionamento abusivo.

A série é um retrato cru da maternidade em meio à pobreza, à burocracia e à busca por dignidade — mostrando que o amor materno também é resistência.

2. This Is Us

Onde assistir: Star+

Um dos dramas familiares mais aclamados da década, This Is Us faz da paternidade e da maternidade o fio condutor de várias gerações.

Entre flashbacks e reviravoltas emocionais, a série mostra como as escolhas dos pais moldam os filhos — e como os filhos redefinem quem os pais são.

3. Workin’ Moms

Onde assistir: Netflix

A comédia canadense mostra o lado nada glamouroso da maternidade. Workin’ Moms acompanha um grupo de mulheres tentando equilibrar carreira, filhos e identidade pessoal.

A série é engraçada, ácida e profundamente honesta ao mostrar que ser mãe não significa abdicar de si.

4. Parenthood

Onde assistir: Prime Video

Inspirada no filme homônimo de 1989, Parenthood retrata as alegrias e frustrações da família Braverman, composta por diferentes gerações.

Cada episódio é uma lição sobre empatia, amor e imperfeição — lembrando que não existe manual para ser pai ou mãe.

5. Atypical

Onde assistir: Netflix

Embora centrada em Sam, um jovem no espectro autista, Atypical também é uma história sobre os pais que aprendem a crescer junto com os filhos.

A série mostra uma mãe controladora que precisa se redescobrir e um pai que aprende a se conectar emocionalmente, tornando a trama uma jornada de amadurecimento mútuo.

6. Gilmore Girls

Onde assistir: Netflix

Clássico moderno, Gilmore Girls transformou a relação entre mãe e filha em um laço de amizade e cumplicidade.

Entre cafés, ironias e diálogos afiados, Lorelai e Rory Gilmore mostraram que a maternidade pode ser leve, divertida e cheia de aprendizados sobre independência e afeto.

