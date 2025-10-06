fechar
Produções que brincam com metalinguagem e quebram a quarta parede

Algumas séries ultrapassam os limites tradicionais da narrativa e decidem brincar com o próprio formato, convidando o público a participar da história

Por Bruna Oliveira Publicado em 06/10/2025 às 15:59
Fleabag é uma produção britânica criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge mistura humor ácido e drama existencial, - Divulgação/Prime Video

Essas produções usam a metalinguagem e a técnica de “quebrar a quarta parede” — quando os personagens falam diretamente com o espectador — para criar uma experiência única, que mistura humor, crítica e reflexão sobre o próprio ato de contar histórias.

O resultado são obras criativas e autorreferenciais que fazem o público rir, pensar e se reconhecer dentro da ficção.

Confira as séries que melhor exploram essa linguagem ousada e cheia de camadas:

1. Fleabag

Onde assistir: Prime Video

Criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, Fleabag transformou o recurso de falar com o público em ferramenta narrativa.

A protagonista compartilha seus pensamentos mais íntimos com o espectador, criando cumplicidade e desconforto ao mesmo tempo. A quebra da quarta parede aqui é uma confissão e um escudo emocional.

2. House of Cards

Onde assistir: Netflix

Antes de se tornar símbolo do drama político moderno, House of Cards já era inovadora por colocar Frank Underwood falando diretamente com o público.

O personagem interpretado por Kevin Spacey usa a metalinguagem para manipular não só os outros personagens, mas também o espectador — como se o público fosse cúmplice de seus planos.

3. She-Hulk: Defensora de Heróis

Onde assistir: Disney+

A série da Marvel abraça o tom de comédia e a metalinguagem com coragem. Jennifer Walters, a protagonista, conversa constantemente com quem está assistindo, comentando clichês de roteiros e até criticando a própria estrutura do universo cinematográfico da Marvel.

4. Community

Onde assistir: Netflix

A comédia criada por Dan Harmon é um verdadeiro laboratório de metalinguagem.

Em Community, tudo é uma grande brincadeira sobre narrativas televisivas: episódios imitam gêneros, parodiam produções famosas e fazem piadas sobre o próprio ato de fazer uma série.

5. The Office

Onde assistir: Prime Video

Filmada como um falso documentário, The Office usa a câmera como personagem.

O público se torna cúmplice das situações, e os olhares diretos para a lente — especialmente de Jim Halpert — se tornaram um ícone da televisão moderna.

6. BoJack Horseman

Onde assistir: Netflix

A animação adulta usa a metalinguagem como crítica feroz à indústria do entretenimento.

Entre piadas absurdas e dramas existenciais, BoJack Horseman reflete sobre o que significa ser um personagem em uma série — e, por extensão, uma pessoa em busca de sentido.


