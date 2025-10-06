Produções que brincam com metalinguagem e quebram a quarta parede

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Algumas séries ultrapassam os limites tradicionais da narrativa e decidem brincar com o próprio formato, convidando o público a participar da história

Clique aqui e escute a matéria

Algumas séries ultrapassam os limites tradicionais da narrativa e decidem brincar com o próprio formato, convidando o público a participar da história.

Essas produções usam a metalinguagem e a técnica de “quebrar a quarta parede” — quando os personagens falam diretamente com o espectador — para criar uma experiência única, que mistura humor, crítica e reflexão sobre o próprio ato de contar histórias.

O resultado são obras criativas e autorreferenciais que fazem o público rir, pensar e se reconhecer dentro da ficção.

Confira as séries que melhor exploram essa linguagem ousada e cheia de camadas:

1. Fleabag

Onde assistir: Prime Video



Criada e estrelada por Phoebe Waller-Bridge, Fleabag transformou o recurso de falar com o público em ferramenta narrativa.

A protagonista compartilha seus pensamentos mais íntimos com o espectador, criando cumplicidade e desconforto ao mesmo tempo. A quebra da quarta parede aqui é uma confissão e um escudo emocional.

2. House of Cards

Onde assistir: Netflix



Antes de se tornar símbolo do drama político moderno, House of Cards já era inovadora por colocar Frank Underwood falando diretamente com o público.

O personagem interpretado por Kevin Spacey usa a metalinguagem para manipular não só os outros personagens, mas também o espectador — como se o público fosse cúmplice de seus planos.

3. She-Hulk: Defensora de Heróis

Onde assistir: Disney+



A série da Marvel abraça o tom de comédia e a metalinguagem com coragem. Jennifer Walters, a protagonista, conversa constantemente com quem está assistindo, comentando clichês de roteiros e até criticando a própria estrutura do universo cinematográfico da Marvel.

4. Community

Onde assistir: Netflix



A comédia criada por Dan Harmon é um verdadeiro laboratório de metalinguagem.

Em Community, tudo é uma grande brincadeira sobre narrativas televisivas: episódios imitam gêneros, parodiam produções famosas e fazem piadas sobre o próprio ato de fazer uma série.

5. The Office

Onde assistir: Prime Video



Filmada como um falso documentário, The Office usa a câmera como personagem.

O público se torna cúmplice das situações, e os olhares diretos para a lente — especialmente de Jim Halpert — se tornaram um ícone da televisão moderna.

6. BoJack Horseman

Onde assistir: Netflix



A animação adulta usa a metalinguagem como crítica feroz à indústria do entretenimento.

Entre piadas absurdas e dramas existenciais, BoJack Horseman reflete sobre o que significa ser um personagem em uma série — e, por extensão, uma pessoa em busca de sentido.





Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!

Frete GRÁTIS sem valor mínimo



Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo



Ofertas exclusivas para membros



Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Teste grátis por 30 dias!

https://amzn.to/4lkpDcf

Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!

Vem ser Prime!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.



