Peaky Blinders terá duas séries derivadas na Netflix e BBC; tramas vão acompanhar nova geração dos Shelby
As séries se passarão após os acontecimentos do filme de Peaky Blinders, atualmente em fase de pós-produção e ainda sem previsão de estreia
Por
Bruna Oliveira
Publicado em 02/10/2025 às 14:26
| Atualizado em 02/10/2025 às 14:30
A história dos Shelby está longe de acabar.
A Netflix e a BBC confirmaram nesta quinta-feira (2) a produção de duas novas séries derivadas de Peaky Blinders, que darão continuidade à saga da família criminosa mais famosa de Birmingham.
Cada produção contará com seis episódios de uma hora e terá Cillian Murphy, intérprete de Tommy Shelby, e o criador Steven Knight entre os produtores executivos.
As séries se passarão após os acontecimentos do filme de Peaky Blinders, atualmente em fase de pós-produção e ainda sem previsão de estreia.
Embora a Netflix não tenha revelado nomes do elenco ou da equipe de roteiristas, já se sabe que as histórias terão como ponto de partida o ano de 1953, explorando a trajetória de uma nova geração dos Shelby.
De acordo com a sinopse oficial, a trama mostrará uma Birmingham em plena reconstrução após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial.
Nesse cenário de ruínas e recomeços, a disputa pelo controle do projeto industrial da cidade dará origem a “uma batalha brutal de dimensões míticas”, colocando novamente os Shelby no centro de intrigas, violência e poder.
Com seis temporadas já consagradas e a expectativa pelo filme, Peaky Blinders segue expandindo seu universo narrativo e se consolidando como uma das produções britânicas mais influentes da última década.
A aposta da Netflix e da BBC é que os novos capítulos mantenham a estética sombria, a crítica social e o clima de tensão que transformaram a série em fenômeno mundial.