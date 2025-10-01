fechar
Séries | Notícia

As produções que usam a gastronomia como metáfora de vida

Nessas produções, cozinhar, servir ou degustar se torna uma forma de refletir sobre a vida e as escolhas de cada personagem

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/10/2025 às 17:54
Série The Bear
Série The Bear - Divulgação/Hulu

A comida vai muito além do sabor: ela pode contar histórias, revelar personalidades e traduzir emoções.

Algumas séries transformaram a gastronomia em uma linguagem própria, usando pratos, receitas e restaurantes como metáforas para relacionamentos, desafios pessoais e jornadas de autoconhecimento.

Nessas produções, cozinhar, servir ou degustar se torna uma forma de refletir sobre a vida e as escolhas de cada personagem.

Confira séries que usam a gastronomia como metáfora de vida:

1. Chef’s Table (2015–presente)

Onde assistir: Netflix

Cada episódio da série documental foca em um chef renomado, explorando não apenas suas técnicas culinárias, mas também suas histórias pessoais, dilemas e inspirações.

A cozinha se torna um espelho de suas vidas e filosofias.

2. The Bear (2022–presente)

Onde assistir: Star+

A série acompanha Carmen “Carmy” Berzatto, um jovem chef que retorna à Chicago para administrar o restaurante da família após uma tragédia.

Entre pratos sofisticados e crises diárias, a gastronomia se torna metáfora de luto, superação e resiliência.

3. Ugly Delicious (2018–2020)

Onde assistir: Netflix

David Chang explora pratos do mundo todo, relacionando a comida a cultura, tradição e identidade. Cada refeição é um ponto de partida para refletir sobre diferenças, união e evolução pessoal.

4. Boiling Point (2021)

Onde assistir: Star+

Série que mostra a tensão e os desafios dentro de uma cozinha profissional.

Mais do que técnica, a narrativa usa a pressão do ambiente gastronômico para refletir sobre stress, relacionamento e escolhas de vida.

5. Somebody Feed Phil (2018–presente)

Onde assistir: Netflix

Phil Rosenthal viaja pelo mundo provando pratos típicos e explorando culturas.

A série combina humor e emoção, mostrando como a gastronomia pode ser ponte para experiências humanas, descobertas e empatia.

6. Sweetbitter (2018–2019)

Onde assistir: Star+

Seguindo a trajetória de Tess em um restaurante de Nova York, a série usa a culinária e o serviço à mesa como metáforas para amadurecimento, escolhas pessoais e descobertas sobre amor e carreira.

