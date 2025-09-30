Séries que exploram universos paralelos e desafiam a lógica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Produções assim instigam não só pela trama, mas também pelas reflexões filosóficas sobre identidade, destino e livre-arbítrio

Clique aqui e escute a matéria

O fascínio por realidades alternativas sempre esteve presente na ficção, mas algumas séries levaram esse conceito a outro nível, criando narrativas que brincam com a lógica, testam os limites da imaginação e transportam o público para dimensões paralelas.

Nessas histórias, cada escolha pode criar um novo mundo, e o inesperado é a única certeza.

Produções assim instigam não só pela trama, mas também pelas reflexões filosóficas sobre identidade, destino e livre-arbítrio.

Confira séries que exploram universos paralelos e desafiam a lógica:

1. Dark (2017–2020)

Onde assistir: Netflix



Aclamada produção alemã, Dark combina viagem no tempo, paradoxos e realidades alternativas em uma trama densa e enigmática.

Cada temporada revela novos nós que desafiam a compreensão, tornando-a um marco do gênero.

2. Fringe (2008–2013)

Onde assistir: HBO Max



A série de J.J. Abrams parte de casos sobrenaturais investigados por uma equipe do FBI, mas logo mergulha em universos paralelos complexos, explorando dilemas éticos e emocionais em realidades que coexistem.

3. Stranger Things (2016–presente)

Onde assistir: Netflix



Misturando nostalgia dos anos 1980 com ficção científica, a série apresenta o Mundo Invertido, uma dimensão paralela aterrorizante.

Além da aventura e do suspense, explora como esse universo alternativo afeta a vida dos personagens.

4. Rick and Morty (2013–presente)

Onde assistir: HBO Max e Prime Video



A animação irreverente leva a ideia de multiverso ao extremo, com realidades infinitas e consequências absurdas.

Por trás do humor caótico, a série levanta reflexões existenciais e filosóficas sobre identidade e propósito.

5. Counterpart (2017–2019)

Onde assistir: Prime Video



Estrelada por J.K. Simmons, a trama mostra dois mundos paralelos que coexistem após um experimento secreto. A série mistura espionagem e ficção científica em uma narrativa sombria e intrigante.

6. The OA (2016–2019)

Onde assistir: Netflix



Misteriosa e poética, a produção acompanha Prairie, uma jovem que desaparece e retorna anos depois com habilidades estranhas.

A série explora universos paralelos de forma sensível e metafísica, deixando questões em aberto que dividem o público até hoje.