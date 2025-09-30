Séries que exploram universos paralelos e desafiam a lógica
Produções assim instigam não só pela trama, mas também pelas reflexões filosóficas sobre identidade, destino e livre-arbítrio
O fascínio por realidades alternativas sempre esteve presente na ficção, mas algumas séries levaram esse conceito a outro nível, criando narrativas que brincam com a lógica, testam os limites da imaginação e transportam o público para dimensões paralelas.
Nessas histórias, cada escolha pode criar um novo mundo, e o inesperado é a única certeza.
Confira séries que exploram universos paralelos e desafiam a lógica:
1. Dark (2017–2020)
Onde assistir: Netflix
Aclamada produção alemã, Dark combina viagem no tempo, paradoxos e realidades alternativas em uma trama densa e enigmática.
Cada temporada revela novos nós que desafiam a compreensão, tornando-a um marco do gênero.
2. Fringe (2008–2013)
Onde assistir: HBO Max
A série de J.J. Abrams parte de casos sobrenaturais investigados por uma equipe do FBI, mas logo mergulha em universos paralelos complexos, explorando dilemas éticos e emocionais em realidades que coexistem.
3. Stranger Things (2016–presente)
Onde assistir: Netflix
Misturando nostalgia dos anos 1980 com ficção científica, a série apresenta o Mundo Invertido, uma dimensão paralela aterrorizante.
Além da aventura e do suspense, explora como esse universo alternativo afeta a vida dos personagens.
4. Rick and Morty (2013–presente)
Onde assistir: HBO Max e Prime Video
A animação irreverente leva a ideia de multiverso ao extremo, com realidades infinitas e consequências absurdas.
Por trás do humor caótico, a série levanta reflexões existenciais e filosóficas sobre identidade e propósito.
5. Counterpart (2017–2019)
Onde assistir: Prime Video
Estrelada por J.K. Simmons, a trama mostra dois mundos paralelos que coexistem após um experimento secreto. A série mistura espionagem e ficção científica em uma narrativa sombria e intrigante.
6. The OA (2016–2019)
Onde assistir: Netflix
Misteriosa e poética, a produção acompanha Prairie, uma jovem que desaparece e retorna anos depois com habilidades estranhas.
A série explora universos paralelos de forma sensível e metafísica, deixando questões em aberto que dividem o público até hoje.