Séries | Notícia

Séries que exploram universos paralelos e desafiam a lógica

Produções assim instigam não só pela trama, mas também pelas reflexões filosóficas sobre identidade, destino e livre-arbítrio

Por Bruna Oliveira Publicado em 30/09/2025 às 17:39
Joe Keery como Steve Harrington em cena da quarta temporada de Stranger Things
Joe Keery como Steve Harrington em cena da quarta temporada de Stranger Things - Divulgação/Netflix

O fascínio por realidades alternativas sempre esteve presente na ficção, mas algumas séries levaram esse conceito a outro nível, criando narrativas que brincam com a lógica, testam os limites da imaginação e transportam o público para dimensões paralelas.

Nessas histórias, cada escolha pode criar um novo mundo, e o inesperado é a única certeza.

Confira séries que exploram universos paralelos e desafiam a lógica:

1. Dark (2017–2020)

Onde assistir: Netflix

Aclamada produção alemã, Dark combina viagem no tempo, paradoxos e realidades alternativas em uma trama densa e enigmática.

Cada temporada revela novos nós que desafiam a compreensão, tornando-a um marco do gênero.

2. Fringe (2008–2013)

Onde assistir: HBO Max

A série de J.J. Abrams parte de casos sobrenaturais investigados por uma equipe do FBI, mas logo mergulha em universos paralelos complexos, explorando dilemas éticos e emocionais em realidades que coexistem.

3. Stranger Things (2016–presente)

Onde assistir: Netflix

Misturando nostalgia dos anos 1980 com ficção científica, a série apresenta o Mundo Invertido, uma dimensão paralela aterrorizante.

Além da aventura e do suspense, explora como esse universo alternativo afeta a vida dos personagens.

4. Rick and Morty (2013–presente)

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

A animação irreverente leva a ideia de multiverso ao extremo, com realidades infinitas e consequências absurdas.

Por trás do humor caótico, a série levanta reflexões existenciais e filosóficas sobre identidade e propósito.

5. Counterpart (2017–2019)

Onde assistir: Prime Video

Estrelada por J.K. Simmons, a trama mostra dois mundos paralelos que coexistem após um experimento secreto. A série mistura espionagem e ficção científica em uma narrativa sombria e intrigante.

6. The OA (2016–2019)

Onde assistir: Netflix

Misteriosa e poética, a produção acompanha Prairie, uma jovem que desaparece e retorna anos depois com habilidades estranhas.

A série explora universos paralelos de forma sensível e metafísica, deixando questões em aberto que dividem o público até hoje.

