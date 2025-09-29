fechar
Séries

Séries que exploram a solidão de formas poéticas e inesperadas

Longe dos clichês, essas produções oferecem uma visão intimista sobre como as pessoas lidam com o vazio, a ausência e a necessidade de conexão

Por Bruna Oliveira Publicado em 29/09/2025 às 17:46
Imagem da série BoJack Horseman (Netflix)
Imagem da série BoJack Horseman (Netflix) - Reprodução/Netflix

A solidão é um tema recorrente na arte, mas algumas séries conseguem tratá-la de maneira mais profunda e sensível, transformando o isolamento em um espaço de reflexão, poesia e até beleza inesperada.

Longe dos clichês, essas produções oferecem uma visão intimista sobre como as pessoas lidam com o vazio, a ausência e a necessidade de conexão, construindo narrativas que emocionam e provocam o espectador.

Confira algumas séries que exploram a solidão de formas poéticas e inesperadas:

1. Fleabag (2016–2019)

Onde assistir: Prime Video

A comédia britânica criada por Phoebe Waller-Bridge é um retrato irônico e doloroso sobre uma jovem tentando lidar com o luto, os relacionamentos e o próprio vazio existencial.

A quebra da quarta parede torna a solidão da protagonista ainda mais palpável.

2. BoJack Horseman (2014–2020)

Onde assistir: Netflix

A animação adulta vai muito além do humor ácido.

Entre a crítica à fama e à indústria do entretenimento, a série mergulha na melancolia de BoJack, um ator decadente que enfrenta vícios, arrependimentos e um profundo sentimento de solidão.

3. The Leftovers (2014–2017)

Onde assistir: HBO Max

A série parte de um evento sobrenatural — o desaparecimento repentino de 2% da população mundial — para explorar a dor e o isolamento emocional daqueles que ficaram.

É um estudo poético sobre perda, fé e a dificuldade de seguir em frente.

4. Russian Doll (2019–2022)

Onde assistir: Netflix

Nadia se vê presa em um loop temporal em que revive sua morte várias vezes. Além da trama fantástica, a série é uma metáfora sobre isolamento, autodescoberta e a busca por sentido em meio ao caos da vida.

5. Tales of the City (2019)

Onde assistir: Netflix

Baseada nos livros de Armistead Maupin, mostra diferentes personagens lidando com suas próprias formas de solidão em São Francisco.

A série equilibra drama e ternura, lembrando que a conexão pode surgir nos lugares mais improváveis.

6. Atlanta (2016–2022)

Onde assistir: Star+

Criada por Donald Glover, a série mistura realismo e surrealismo para mostrar a jornada de Earn e Paper Boi no cenário musical.

Mais do que crítica social, a solidão dos personagens aparece em silêncios, olhares e situações desconfortáveis, revelando sua poesia invisível.

