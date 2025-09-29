Netflix anuncia estreia da 4ª temporada de Bridgerton para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix confirmou nesta segunda-feira (29) que a 4ª temporada de Bridgerton estreia em 2026.

O anúncio foi feito pelo portal oficial da plataforma, o Tudum, junto da confirmação de que as gravações foram oficialmente encerradas.

Baseada no universo literário de Julia Quinn, a nova fase vai adaptar o terceiro livro da saga, “Um Perfeito Cavalheiro”, que acompanha a história de amor entre Sophie Beckett e Benedict Bridgerton.

Assim como nas temporadas anteriores, o quarto ano da produção terá oito episódios inéditos.

Ambientada na alta sociedade londrina do século XIX, Bridgerton se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix, conquistando milhões de fãs ao redor do mundo.

No terceiro ano, lançado em 2024, a trama mudou a ordem dos livros e trouxe como destaque o romance de Colin Bridgerton.

Em maio, a Netflix já havia confirmado a renovação da série para a 5ª e a 6ª temporadas, mas ainda não revelou se a produção chegará até os oito livros originais, que contam a trajetória de cada um dos irmãos Bridgerton.

Com a estreia prevista apenas para 2026, a nova temporada promete manter o público ansioso pela evolução da história de Benedict e pelo charme característico da série.