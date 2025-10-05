fechar
Monstro: A História de Ed Gein leva os crimes de um assassino real à Netflix

Nova temporada da antologia de Ryan Murphy estreou na sexta-feira (3) e revive um dos casos mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos

Por Bruna Oliveira Publicado em 05/10/2025 às 15:22
Monstro: A História de Ed Gein leva os crimes de um assassino real à Netflix - Divulgação/Netflix

A Netflix estreou na última sexta-feira (3) a série Monstro: A História de Ed Gein, terceira temporada da antologia Monstros, criada por Ryan Murphy — o mesmo nome por trás de American Horror Story.

Após revisitar os crimes de Jeffrey Dahmer e dos irmãos Menendez, o novo capítulo mergulha na mente do homem que inspirou alguns dos vilões mais aterrorizantes do cinema.

Conhecido como “O Açougueiro de Plainfield”, Ed Gein foi condenado por assassinato na década de 1950 e se tornou um dos nomes mais infames da crônica policial norte-americana.

Além do homicídio, ele era suspeito de violar túmulos e cometer outros atos macabros que chocaram o país e deixaram marcas profundas na cultura popular.

A produção acompanha a trajetória sombria do assassino, explorando tanto seus crimes quanto o ambiente social e psicológico que os cercava.

A história de Gein inspirou personagens icônicos como Norman Bates, de Psicose, e Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica.

Com Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) no papel principal, Monstro: A História de Ed Gein promete mais uma vez unir o fascínio e o horror que caracterizam o estilo de Ryan Murphy, convidando o público a revisitar um dos casos mais perturbadores do século XX.

