Monstro: A História de Ed Gein leva os crimes de um assassino real à Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova temporada da antologia de Ryan Murphy estreou na sexta-feira (3) e revive um dos casos mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix estreou na última sexta-feira (3) a série Monstro: A História de Ed Gein, terceira temporada da antologia Monstros, criada por Ryan Murphy — o mesmo nome por trás de American Horror Story.

Após revisitar os crimes de Jeffrey Dahmer e dos irmãos Menendez, o novo capítulo mergulha na mente do homem que inspirou alguns dos vilões mais aterrorizantes do cinema.

Conhecido como “O Açougueiro de Plainfield”, Ed Gein foi condenado por assassinato na década de 1950 e se tornou um dos nomes mais infames da crônica policial norte-americana.

Além do homicídio, ele era suspeito de violar túmulos e cometer outros atos macabros que chocaram o país e deixaram marcas profundas na cultura popular.

A produção acompanha a trajetória sombria do assassino, explorando tanto seus crimes quanto o ambiente social e psicológico que os cercava.

A história de Gein inspirou personagens icônicos como Norman Bates, de Psicose, e Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica.

Com Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) no papel principal, Monstro: A História de Ed Gein promete mais uma vez unir o fascínio e o horror que caracterizam o estilo de Ryan Murphy, convidando o público a revisitar um dos casos mais perturbadores do século XX.