Grave Torture no Netflix: Terror psicológico e religioso da Indonésia
O filme Grave Torture (2024), disponível na Netflix, é uma produção de terror psicológico da Indonésia, dirigida por Joko Anwar, conhecido por obras como Satan’s Slaves e Impetigore. A trama acompanha Sita (Faradina Mufti), uma jovem que, após perder os pais em um atentado suicida, se dedica a desmentir a existência do “siksa kubur” — um conceito islâmico que descreve o tormento no túmulo para os pecadores. Sua busca a leva a confrontar figuras malignas e a questionar suas próprias crenças.
O filme é baseado no curta-metragem homônimo de 2012 e apresenta uma narrativa que mistura elementos sobrenaturais com críticas sociais e religiosas.
A produção recebeu elogios pela direção de Anwar e pelas atuações do elenco, destacando-se como uma das produções de terror mais significativas da Indonésia nos últimos anos. Com uma abordagem única e uma atmosfera tensa, Grave Torture oferece uma reflexão sobre fé, culpa e o além-vida, proporcionando uma experiência cinematográfica intensa e envolvente.
