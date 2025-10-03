Comédia romântica espanhola da Netflix sobre destino e escolhas
Clique aqui e escute a matéria
O filme Amor ao Primeiro Beijo (2023), disponível na Netflix, é uma comédia romântica espanhola dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. A trama segue Javier (Álvaro Cervantes), um homem que, aos 16 anos, descobre possuir a habilidade de prever o futuro de um relacionamento amoroso ao beijar alguém pela primeira vez. Essa habilidade, inicialmente vista como um dom, se torna um fardo, pois ele passa a conhecer os desfechos de todas as suas relações.
A situação se complica quando Javier beija Lucía (Silvia Alonso), namorada de seu melhor amigo, e vê um futuro feliz ao lado dela. Esse evento coloca Javier diante de um dilema ético e emocional, questionando até que ponto ele deve seguir seu instinto ou respeitar os sentimentos dos outros.
O filme explora temas como destino, livre-arbítrio e as complexidades das relações humanas.
Com uma abordagem leve e descomplicada, Amor ao Primeiro Beijo oferece uma reflexão sobre as escolhas que fazemos no amor e as consequências delas. A direção de Azúa e as atuações de Cervantes e Alonso contribuem para uma narrativa envolvente e cativante.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br