Kang Hye-won vai protagonizar Kimbap & Onigiri, nova coprodução Coreia-Japão que chega à Netflix em 2026
A atriz e ex-integrante do grupo de k-pop Iz*One, Kang Hye-won, foi confirmada como protagonista do dorama Kimbap & Onigiri, produção em parceria entre Coreia do Sul e Japão.
Na trama, ela viverá Park Rin, uma estudante sul-coreana de animação que se muda para Tóquio. Lá, conhece Hase Taiga, um jovem cozinheiro japonês que desperta nela sentimentos inesperados e uma conexão que ultrapassa barreiras culturais.
O par romântico será interpretado por Eiji Akaso, ator de destaque em títulos como Vai Processar? (2022), Um Trem Para o Apocalipse (2023) e Inheritance Detective (2025). A história promete misturar romance, gastronomia e descobertas pessoais em um cenário que une tradição e modernidade.
Kimbap & Onigiri estreia em 12 de janeiro de 2026 pela TV Tokyo, no Japão. No Brasil, a série será disponibilizada pela Netflix, reforçando a presença dos k-dramas e j-dramas no catálogo da plataforma e consolidando Kang Hye-won como uma das novas estrelas do gênero.
