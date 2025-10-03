Kang Hye-won vai protagonizar Kimbap & Onigiri, nova coprodução Coreia-Japão que chega à Netflix em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atriz e ex-integrante do grupo de k-pop Iz*One, Kang Hye-won, foi confirmada como protagonista do dorama Kimbap & Onigiri, produção em parceria entre Coreia do Sul e Japão.

Na trama, ela viverá Park Rin, uma estudante sul-coreana de animação que se muda para Tóquio. Lá, conhece Hase Taiga, um jovem cozinheiro japonês que desperta nela sentimentos inesperados e uma conexão que ultrapassa barreiras culturais.

O par romântico será interpretado por Eiji Akaso, ator de destaque em títulos como Vai Processar? (2022), Um Trem Para o Apocalipse (2023) e Inheritance Detective (2025). A história promete misturar romance, gastronomia e descobertas pessoais em um cenário que une tradição e modernidade.

Kimbap & Onigiri estreia em 12 de janeiro de 2026 pela TV Tokyo, no Japão. No Brasil, a série será disponibilizada pela Netflix, reforçando a presença dos k-dramas e j-dramas no catálogo da plataforma e consolidando Kang Hye-won como uma das novas estrelas do gênero.

