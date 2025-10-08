Caso dos Canibais de Garanhus é tema do novo episódio de 'Perícia Lab'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a presença do perito Ricardo Salada e a fotógrafa pericial Telma Rocha, o episódio recria testes de um dos crimes mais impactantes do Brasil

13 anos depois de um dos crimes mais chocantes do país, o caso dos Canibais de Garanhus segue como um alvo de interesse dos pesquisadores da área.

O tema será o assunto do novo episódio de 'Perícia Lab', série de investigação nacional do AXN, com a presença do perito Ricardo Salada e a fotógrafa pericial Telma Rocha, que abordam o lado científico do caso, com a opinião de especialistas e a recriação de testes realizados na época das investigações como testes de DNA feitos com morango e saliva, além do processo de sequenciamento genético.

A produção vai ao ar no dia 25 de outubro, a partir das 22h40, explorando os aspectos da perícia do crime e dramatizações, com a apresentação de André Ramiro (Tropa de Elite).

A coprodução fica por conta da Sony Pictures Television e a Mood Hunter. As primeiras temporadas da série também podem ser conferidas no YouTube.

Relembre o caso

No ano de 2012, o Brasil presenciou diversas notícias sobre o destino de jovens mulheres que foram assassinadas, esquartejadas e vítimas de canibalismo por três pessoas no estado de Pernambuco. A mídia também revelou algo ainda mais chocante: havia a suspeita que os criminosos utilizavam os restos mortais para produção de salgados na região.

No início das investigações, a polícia trabalhou no rastreamento da fatura de cartão de crédito de uma das vítimas que estava desaparecida, o que levou para a fatídica residência em que tudo ocorria.

Diversas ossadas foram encontradas no local, com a suspeita da formação de uma seita realizada pelos três serial killers.

