fechar
Filmes | Notícia

Caso dos Canibais de Garanhus é tema do novo episódio de 'Perícia Lab'

Com a presença do perito Ricardo Salada e a fotógrafa pericial Telma Rocha, o episódio recria testes de um dos crimes mais impactantes do Brasil

Por Bianca Tavares Publicado em 08/10/2025 às 11:05
Imagem do episódio sobre os "Canibais de Garanhus"
Imagem do episódio sobre os "Canibais de Garanhus" - Divlugação/Canal AXN

Clique aqui e escute a matéria

13 anos depois de um dos crimes mais chocantes do país, o caso dos Canibais de Garanhus segue como um alvo de interesse dos pesquisadores da área.

O tema será o assunto do novo episódio de 'Perícia Lab', série de investigação nacional do AXN, com a presença do perito Ricardo Salada e a fotógrafa pericial Telma Rocha, que abordam o lado científico do caso, com a opinião de especialistas e a recriação de testes realizados na época das investigações como testes de DNA feitos com morango e saliva, além do processo de sequenciamento genético.

A produção vai ao ar no dia 25 de outubro, a partir das 22h40, explorando os aspectos da perícia do crime e dramatizações, com a apresentação de André Ramiro (Tropa de Elite).

Leia Também

A coprodução fica por conta da Sony Pictures Television e a Mood Hunter. As primeiras temporadas da série também podem ser conferidas no YouTube.

Relembre o caso

No ano de 2012, o Brasil presenciou diversas notícias sobre o destino de jovens mulheres que foram assassinadas, esquartejadas e vítimas de canibalismo por três pessoas no estado de Pernambuco. A mídia também revelou algo ainda mais chocante: havia a suspeita que os criminosos utilizavam os restos mortais para produção de salgados na região.

No início das investigações, a polícia trabalhou no rastreamento da fatura de cartão de crédito de uma das vítimas que estava desaparecida, o que levou para a fatídica residência em que tudo ocorria.

Diversas ossadas foram encontradas no local, com a suspeita da formação de uma seita realizada pelos três serial killers.

Leia também

A versatilidade do crime organizado
opinião

A versatilidade do crime organizado
Produções que brincam com metalinguagem e quebram a quarta parede
entretenimento

Produções que brincam com metalinguagem e quebram a quarta parede

Compartilhe

Tags