Atriz de ‘A Viagem’ expõe verdadeiro motivo de ter deixado de trabalhar em novelas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Mônica Carvalho, conhecida por ter protagonizado a sensual abertura de Mulheres de Areia (1993), pôde ter sido vista vista em A Viagem (1994), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, mas está longe dos folhetins há cerca de quatro anos.

Em entrevista ao jornal Extra, a artista detalhou que esteve decidida a seguir outros meios artísticos. “O cinema foi uma paixão avassaladora. Hoje, tenho a minha produtora, a Yva Filmes, e isso me dá uma autonomia muito grande, posso escolher com quem quero trabalhar. Isso é grandioso”, afirmou.

“Essas experiências como atriz de novelas dentro das três maiores emissoras do país que me fizeram aprender a elaborar roteiros, criar personagens… Eu amo interpretar tanto quanto amo escrever. Agora o meu maior foco é a escrita”, detalhou Mônica Carvalho. A atriz de A Viagem, inclusive, afirmou que atuar em novelas está longe dos seus planos atualmente.

“Isso me tiraria do meu foco durante um ano, pelo menos. E eu teria que ficar no Rio de Janeiro para gravar, longe da minha família. Exige muita dedicação”, declarou a artista.

VEJA MAIS: Mônica Carvalho posa de biquíni com bumbum empinado

O post Atriz de ‘A Viagem’ expõe verdadeiro motivo de ter deixado de trabalhar em novelas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.