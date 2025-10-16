Atriz de ‘A Viagem’ expõe verdadeiro motivo de ter deixado de trabalhar em novelas
Mônica Carvalho, conhecida por ter protagonizado a sensual abertura de Mulheres de Areia (1993), pôde ter sido vista vista em A Viagem (1994), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, mas está longe dos folhetins há cerca de quatro anos.
Em entrevista ao jornal Extra, a artista detalhou que esteve decidida a seguir outros meios artísticos. “O cinema foi uma paixão avassaladora. Hoje, tenho a minha produtora, a Yva Filmes, e isso me dá uma autonomia muito grande, posso escolher com quem quero trabalhar. Isso é grandioso”, afirmou.
“Essas experiências como atriz de novelas dentro das três maiores emissoras do país que me fizeram aprender a elaborar roteiros, criar personagens… Eu amo interpretar tanto quanto amo escrever. Agora o meu maior foco é a escrita”, detalhou Mônica Carvalho. A atriz de A Viagem, inclusive, afirmou que atuar em novelas está longe dos seus planos atualmente.
“Isso me tiraria do meu foco durante um ano, pelo menos. E eu teria que ficar no Rio de Janeiro para gravar, longe da minha família. Exige muita dedicação”, declarou a artista.
