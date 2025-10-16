fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Adriane Galisteu reage a polêmica de look que mostrou partes íntimas em A Fazenda 17

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/10/2025 às 7:38
Adriane Galisteu reage a polêmica de look que mostrou partes íntimas em A Fazenda 17
Adriane Galisteu reage a polêmica de look que mostrou partes íntimas em A Fazenda 17 - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Adriane Galisteu usou as redes sociais nesta última quarta-feira (15), e se manifestou em torno da repercussão causada em trono de seu look polêmico usado para apresentar A Fazenda 17, na Record.

Isso porque, o macacão marrom coladinho ao corpo e utilizado pela apresentadora chamou atenção dos internautas na web, que passou a comentar somente o suposto destaque que a peça estaria dando à sua região íntima.

“Gente, a pererec* da Galisteu ao vivo, meu Deus”, comentou um internauta, que foi rebatido diretamente pela apresentadora, por meio do X (antigo Twitter).

“Gente, vocês nunca viram a costura de uma roupa, não? Até eu que sou ciclope estou vendo”, rebateu Galisteu, mencionando um dos maiores memes que a envolve, de que seria um ciclope, ser mitológico que possui apenas um olho. O meme começou de modo aleatório, com uma montagem da apresentadora.

VEJA MAIS: Adriane Galisteu posa de topless após críticas por magreza excessiva

O post Adriane Galisteu reage a polêmica de look que mostrou partes íntimas em A Fazenda 17 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Participante de A Fazenda 17, Fernando Sampaio vira alvo de ação na Justiça
A Fazenda

Participante de A Fazenda 17, Fernando Sampaio vira alvo de ação na Justiça
A Fazenda 17: Maria Caporusso acusa Fernando Sampaio de ofensas e gesto obsceno
reality show

A Fazenda 17: Maria Caporusso acusa Fernando Sampaio de ofensas e gesto obsceno

Compartilhe

Tags