Adriane Galisteu reage a polêmica de look que mostrou partes íntimas em A Fazenda 17

Adriane Galisteu usou as redes sociais nesta última quarta-feira (15), e se manifestou em torno da repercussão causada em trono de seu look polêmico usado para apresentar A Fazenda 17, na Record.

Isso porque, o macacão marrom coladinho ao corpo e utilizado pela apresentadora chamou atenção dos internautas na web, que passou a comentar somente o suposto destaque que a peça estaria dando à sua região íntima.

“Gente, a pererec* da Galisteu ao vivo, meu Deus”, comentou um internauta, que foi rebatido diretamente pela apresentadora, por meio do X (antigo Twitter).

“Gente, vocês nunca viram a costura de uma roupa, não? Até eu que sou ciclope estou vendo”, rebateu Galisteu, mencionando um dos maiores memes que a envolve, de que seria um ciclope, ser mitológico que possui apenas um olho. O meme começou de modo aleatório, com uma montagem da apresentadora.