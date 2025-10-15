fechar
Participante de A Fazenda 17, Fernando Sampaio vira alvo de ação na Justiça

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/10/2025 às 8:40
Participante de A Fazenda 17, Fernando Sampaio vira alvo de ação na Justiça
Fernando Sampaio, participante do reality A Fazenda 17, se tornou alvo de um processo na Justiça movido por uma influenciadora digital.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o ator, que está causando a maior polêmica pela sua participação no programa rural, foi julgado à revelia, e a audiência está marcada para o próximo dia 3 de novembro, na 2ª Vara Cível de Itapecerica da Serra (SP).

Luiza Santana Aragão solicitou o pedido de uma indenização de R$ 100 mil por danos morais, sob a justificativa de que Fernando Sampaio a constrangeu e intimidou durante a participação no reality show A Grande Conquista (2024).

Dentre os episódios narrados na ação estão ofensas verbais, gestos obscenos, ameaça física – incluindo o lançamento de uma porta – e a publicação de sua imagem nas redes sociais acompanhada da frase: “Chora não, bonequinha”, considerada pela defesa como debochada e misógina.

Segundo os advogados da influenciadora, as ações teriam ocasionado abalo emocional e prejuízo à imagem pública e profissional de Luiza Santana. A inicial cita ainda matérias de veículos de imprensa, que repercutiram amplamente os atos do ator durante o confinamento.

Apesar da citação, Fernando Sampaio não apresentou defesa no prazo legal, o que resultou na revelia. Com a audiência já agendada, a expectativa é que a fase de instrução permita a oitiva das partes e eventual produção de provas que embasarão a decisão final sobre a indenização.

