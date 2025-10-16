Enquete UOL A Fazenda 17 atualizada agora: quem deve ser eliminado nesta quinta (16/10)? Veja quem tem menos votos, segundo parcial e porcentagens
A formação da nova Roça colocou frente a frente Fernando Sampaio, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa, e o público já começa a desenhar um possível desfecho
A noite desta quinta-feira (16) promete ser de fortes emoções em A Fazenda 17.
De acordo com a enquete a enquete UOL, que geralmente serve como termômetro para saber quem será eliminado, a votação apresenta uma diferença expressiva entre os três peões.
O termômetro da Roça
Consultada às 14h10 desta quinta, e enquete aponta Yoná Sousa como a participante mais querida da disputa, somando 50,76% dos votos para continuar no jogo.
Rayane Figliuzzi surge em seguida, com 35,83%, enquanto Fernando Sampaio ocupa a última posição, registrando apenas 13,4% da preferência popular.
O resultado parcial indica uma tendência clara de eliminação de Fernando, caso o público mantenha o mesmo comportamento até o encerramento da votação oficial.
Os bastidores da disputa
Durante as últimas semanas, Fernando acumulou desentendimentos e protagonizou momentos de tensão que repercutiram dentro e fora da sede. A postura firme, por vezes explosiva, pode ter influenciado parte do público.
Já Yoná vem conquistando apoio por sua consistência e envolvimento nas atividades, enquanto Rayane, mesmo entre altos e baixos, ainda conta com uma base fiel de fãs que garantem sua permanência nas enquetes.
A expectativa para o resultado
O anúncio do eliminado promete movimentar as redes sociais e dividir torcidas. Caso as parciais se confirmem, Fernando deve deixar a competição, abrindo espaço para uma nova fase do jogo.