A Fazenda 17: Matheus revela que recusou abraço de Duda após votação do Resta Um
O peão também contou que parte do grupo queria que ele vetasse Ray da Prova do Fazendeiro, mas que sua intenção desde o início era outra
O clima entre Matheus Martins e Duda Wendling segue tenso após a votação da última terça-feira (14), em A Fazenda 17.
O modelo contou que recusou um abraço da atriz logo depois de ela não tê-lo salvo no Resta Um, dinâmica que definiu os peões da nova roça.
“Abraço pra empurrar a faca mais?”, ironizou Matheus durante uma conversa com Wallas Arrais, que o elogiou e afirmou enxergá-lo como um jogador forte no jogo.
O cantor relatou ter visto Duda se aproximar do modelo após a votação, mas Matheus revelou que ela recuou antes de chegar até ele.
O peão também contou que parte do grupo queria que ele vetasse Ray da Prova do Fazendeiro, mas que sua intenção desde o início era outra. “O certo era vetá-lo”, afirmou, referindo-se a Fernando Sampaio.