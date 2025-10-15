fechar
A Fazenda 17: Matheus revela que recusou abraço de Duda após votação do Resta Um

O peão também contou que parte do grupo queria que ele vetasse Ray da Prova do Fazendeiro, mas que sua intenção desde o início era outra

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/10/2025 às 15:51
O clima entre Matheus Martins e Duda Wendling segue tenso após a votação da última terça-feira (14), em A Fazenda 17.

O modelo contou que recusou um abraço da atriz logo depois de ela não tê-lo salvo no Resta Um, dinâmica que definiu os peões da nova roça.

“Abraço pra empurrar a faca mais?”, ironizou Matheus durante uma conversa com Wallas Arrais, que o elogiou e afirmou enxergá-lo como um jogador forte no jogo.

O cantor relatou ter visto Duda se aproximar do modelo após a votação, mas Matheus revelou que ela recuou antes de chegar até ele.

O peão também contou que parte do grupo queria que ele vetasse Ray da Prova do Fazendeiro, mas que sua intenção desde o início era outra. “O certo era vetá-lo”, afirmou, referindo-se a Fernando Sampaio.

