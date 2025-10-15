A Fazenda 17: Matheus revela que recusou abraço de Duda após votação do Resta Um

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O peão também contou que parte do grupo queria que ele vetasse Ray da Prova do Fazendeiro, mas que sua intenção desde o início era outra

Clique aqui e escute a matéria

O clima entre Matheus Martins e Duda Wendling segue tenso após a votação da última terça-feira (14), em A Fazenda 17.

O modelo contou que recusou um abraço da atriz logo depois de ela não tê-lo salvo no Resta Um, dinâmica que definiu os peões da nova roça.

“Abraço pra empurrar a faca mais?”, ironizou Matheus durante uma conversa com Wallas Arrais, que o elogiou e afirmou enxergá-lo como um jogador forte no jogo.

O cantor relatou ter visto Duda se aproximar do modelo após a votação, mas Matheus revelou que ela recuou antes de chegar até ele.

O peão também contou que parte do grupo queria que ele vetasse Ray da Prova do Fazendeiro, mas que sua intenção desde o início era outra. “O certo era vetá-lo”, afirmou, referindo-se a Fernando Sampaio.



