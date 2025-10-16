Depois de noite juntos, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães negam volta do casal
O ex-casal apareceu no casamento da cantora Mari Fernandez, o que levantou suspeitas dos internautas; logo após, postaram fotos juntos no quarto
Clique aqui e escute a matéria
Lucas Guimarães veio a público para revelar que não voltou com o seu ex-marido, Carlinhos Maia.
Depois de postar alguns stories e afirmar que passaram a noite juntos, Lucas contou para o portal LeoDias que não pretende reatar com o influenciador no momento.
"A gente não voltou, só pra gente não estar alimentando coisas nas pessoas que a gente sabe que as pessoas trabalham tendo expectativas delas pra que elas não frustrem as expectativas… A gente ainda não voltou, não tem maturidade pra voltar… Agora não é o momento", contou.
Os dois passaram a noite no mesmo quarto após o casamento da cantora Mari Fernandez. Carlinhos confirmou a informação após publicar algumas fotos de Lucas na sua cama. "Tava com saudade. Tem nada não ter recaída", contou Maia.
O influenciador também revelou que a dinâmica do relacionamento anterior não dava certo, por isso, propôs um novo formato. "Como percebemos que não dá certo morar juntos, cada um no seu canto, aí, quando der saudade…", finalizou.