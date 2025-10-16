Kim Kardashian revela detalhes exclusivos do motivo de divórcio de Kanye West

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O casamento dos dois chegou ao fim no ano de 2021, com diversas polêmicas em torno da relação; Kim contou mais detalhes durante aparição em podcast

Kim Kardashian, conhecida por seu trabalho como influenciadora, modelo e empresária, contou mais detalhes exclusivos sobre os motivos que levaram ao fim do casamento com o rapper Kanye West, com quem foi casada por 7 anos.

De acordo com a Kardashian, o cantor sofria com um comportamento impulsivo financeiramente, o que culminou no divórcio no ano de 2021.

"Eu chegava em casa e tínhamos cinco Lamborghinis. De repente, elas não estavam mais lá quando ele estava em surto. Eu perguntava: 'onde estão os carros? Onde está o meu carro novo?'. 'Ah, ele os deu embora para seus amigos.'", contou no podcast Call Her Daddy, na última quarta-feira (15).

Além disso, Kim também relatou se sentir desrespeitada por certas atitudes de Kanye. "Eu não gostava que ele falasse sobre os avós e tias dos meus filhos, era muita falta de estabilidade", desabafou.

O casal teve quatro filhos durante a relação, North, Saint, Chicago e Psalm, o que acabou dificultando a decisão de saída do relacionamento pela influenciadora. "Quando você tem filhos é mais difícil sair do que ficar", afirmou.

Ela reconhece que não percebeu alguns sinais durante o início do namoro. "Ele era muito esperto e sempre falava sobre novas ideias e coisas novas. Eu estava sempre aprendendo com ele, era muito divertido [...] As pessoas poderiam dizer que houve sinais dos quais não prestei atenção. Mas quando alguém não está disposto a fazer mudanças que seriam saudáveis, é muito difícil continuar em uma relação tóxica", contou.

Confira um trecho da entrevista: