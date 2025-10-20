fechar
Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciam gravidez

Surfista confirmou a gravidez da influenciadora, que já se prepara para ensaio de gestante e nova fase na vida pessoal. Veja mais detalhes

Por Bianca Tavares Publicado em 20/10/2025 às 11:16
Imagem de Gabriel Medina e Isabella Arantes
Imagem de Gabriel Medina e Isabella Arantes - Reprodução/Instagram

Gabriel Medina vai ser pai!

A notícia foi confirmada no domingo (19) pela namorada do surfista, Isabella Arantes, em um perfil privado nas redes sociais.

Segundo informações do portal Leo Dias, a influenciadora compartilhou a novidade com seguidoras no espaço exclusivo para mulheres, chamado Daily, onde revelou estar nos preparativos para um ensaio de gestante.

Isabella explicou que o plano era fazer o anúncio oficialmente em breve, mas Medina acabou revelando a novidade antes do previsto. “Amanhã eu apareço por aqui para conversar. Meu celular está travando. Mas é isso… A partir de agora teremos conversas sobre coisas de bebês e crianças”, escreveu a futura mamãe.

Os rumores sobre a gestação começaram após o surfista publicar uma montagem de ultrassom com a imagem de um bebê surfando, o que viralizou nas redes e levantou suspeitas de que a família iria crescer.

O casal assumiu o relacionamento em agosto de 2025, com registros públicos nas redes sociais, embora já fosse apontado junto meses antes.

Isabella Arantes, ex-bailarina do Domingão do Faustão e atual assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, também é empresária no ramo de moda praia e soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Antes de iniciar o namoro com Medina, ela foi noiva de Zé Felipe, com quem terminou em 2019, e chegou a ser apontada como affair de Neymar.

