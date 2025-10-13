fechar
Celebridades | Notícia

Zé Felipe beija Ana Castela na frente de ex-noiva; confira o momento

Ana Castela e Zé Felipe oficializaram a união com um beijo durante gravação para o SBT e detalhe curioso chamou atenção dos fãs; confira

Por Bianca Tavares Publicado em 13/10/2025 às 15:26
Imagem de Ana Castela e Zé Felipe
Imagem de Ana Castela e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

A dupla de celebridades que têm dado o que falar! Ana Castela e Zé Felipe finalmente oficializaram a relação com o primeiro beijo televisionado, durante uma gravação do programa Domingo Legal, do SBT.

No quadro Passa ou Repassa, os dois fizeram questão de mostrar que estão juntos, depois de diversas pistas e rumores do possível relacionamento saírem na web.

Um detalhe, no entanto, chamou atenção por mais um motivo: a ex-noiva do cantor estava presente no momento.

O momento ganhou ainda mais destaque por ter acontecido no mesmo estúdio em que trabalha Isabella Arantes, ex-noiva do cantor, que atua como assistente de palco da atração.

A gravação ocorreu no domingo, 12, e deve ir ao ar nas próximas semanas. O registro do beijo foi publicado por membros da equipe do programa e pelo diretor Junior Gargalaca, que celebrou o momento nas redes sociais com a legenda: “O Domingo Legal segue fazendo história… o beijo veio no nosso palco.”

A cena entre o casal veio após semanas de especulações sobre o envolvimento dos dois, agora confirmados publicamente.

Quem é Isabella Arantes?

A modelo e influenciadora Isabella Arantes, ex-bailarina do Domingão do Faustão, mantém atualmente um relacionamento com o surfista Gabriel Medina. O casal oficializou a união em agosto, após meses de rumores e aparições discretas nas redes sociais.

Com mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram, Isabella compartilha conteúdos sobre estilo de vida, viagens e moda praia. Além da carreira na televisão, ela é empreendedora, dona de uma marca de biquínis, e integra o time de musas da escola de samba Salgueiro.

O relacionamento dela com Zé Felipe começou em março de 2019 e terminou no início de 2020, após o cantor pedi-la em casamento ainda no mesmo ano. À época, Isabella afirmou ter sido traída e comentou nas redes sociais que “aproveitar a vida de solteira era o mínimo depois de levar uns chifres”.

A separação ainda gerou ruídos entre Zé Felipe e Neymar, depois que o jogador apareceu em fotos ao lado de Isabella e Medina, o que o cantor considerou uma provocação. Zé chegou a responder de forma irônica, mencionando a falta de uma Bola de Ouro na carreira do craque.

