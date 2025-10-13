Ana Castela nega namoro com Zé Felipe, mas admite affair: “A internet toda sabe”
Clique aqui e escute a matéria
Ana Castela abriu o jogo sobre o envolvimento com Zé Felipe, após aparecer agarradinha ao cantor, em fotos postadas em conjunto nas redes sociais, no último final de semana.
“A internet toda sabe”
Em entrevista ao jornalista Luca Pasin, a ‘Boiadeira’ detalhou: “A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo”, iniciou.
“E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e ‘ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’. A gente está se conhecendo, não vamos pular etapas e a internet tem a opinião dela, mas vou te falar: está sendo muito legal. O Zé sou eu de saia e eu sou ele de calça”, brincou Ana Castela, que ainda aproveitou para falar sobre a recepção dos “sogros” Leonardo e Poliana Rocha na fazenda, onde passou um tempo.
“[O encontro com Leonardo] Foi maravilhoso! A primeira vez que eu vi o Léo, já bateu. O Léo é muito gente como a gente, e não tem frescura! Na hora que eu cheguei na casa dele, ele já me serviu tomate com sal. Foi muito legal, a vibe bateu. A Poli também é maravilhosa, uma pessoa muito querida. É uma casa que, quando você vai, tem vontade de voltar mais vezes“, elogiou a artista.
VEJA MAIS: Ana Castela antes da fama: as fotos mais raras da boiadeira que conquistou o Brasil
O post Ana Castela nega namoro com Zé Felipe, mas admite affair: “A internet toda sabe” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.