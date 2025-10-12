Ana Castela cai do palco durante show em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentação aconteceu no útlimo sábado, 11 de outubro, e contou com a presença do suposto affair da cantora, Zé Felipe, no camarote

Ana Castela preocupou os fãs durante uma apresentação no último sábado (11), em São Paulo. A cantora sertaneja acabou sendo derrubada por acidente durante uma interação com o público.

O incidente, no entanto, não impediu que o show tivesse continuação. O evento também contou com a presença de Zé Felipe, que assistiu à performance de camarote.

O que aconteceu?

O acidente ocorreu quando Ana convidou o influenciador Odorico Reis para subir ao palco. Após se despedir, ele foi chamado de volta, e no encontro, ambos se trombaram, fazendo com que Ana caísse. Apesar do susto, a cantora não se machucou.

Levantou com ajuda de amigos e retomou a apresentação normalmente, mantendo a animação do público. O momento foi registrado por fotógrafos presentes no local.

Zé Felipe estava entre os espectadores e, mais tarde, posou para fotos com amigos no camarim. O cantor também compartilhou nas redes sociais registros em clima de romance com Ana, que atualmente reside em Londrina, enquanto Zé Felipe vive em Goiânia.

Embora o casal ainda não tenha assumido oficialmente o relacionamento, são vistos juntos com frequência e recentemente lançaram uma música em parceria. Ana já comentou que os dois estão se conhecendo, e fotos mostram momentos de carinho entre os artistas.

