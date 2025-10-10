Zé Felipe e Ana Castela agitam fãs com vídeo juntos e clima de romance

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Casal aparece dançando sua nova música e público vai à loucura com a expectativa de um primeiro beijo em público do suposto novo casal da web

Clique aqui e escute a matéria

Zé Felipe e Ana Castela incendiaram as redes sociais na noite desta quinta-feira (9) ao publicarem um vídeo dançando “Sua Boca Mente”, parceria recém-lançada entre os dois.

A coreografia engraçada e o entrosamento evidente renderam uma enxurrada de comentários apaixonados e curiosos.

O momento mais esperado, um beijo, acabou sendo apenas sugerido. Zé olha para Ana, que retribui o olhar com um sorriso, mas o vídeo termina antes do selinho.

Leia Também Meta lança dublagem automática para Reels com ajuda da IA

Bastaram poucos segundos para o público reagir. “Só eu fiquei esperando o selinho?”, brincou uma seguidora. Em menos de meia hora, a publicação ultrapassou 600 mil curtidas e 20 mil comentários.

Mesmo sem confirmação oficial do relacionamento, o casal vem alimentando os rumores com aparições constantes, viagens juntos e falas cheias de sintonia.

Em entrevista recente ao PodPah, Zé Felipe revelou a afinidade entre eles: “Se eu fosse mulher, seria igual a Ana. E se ela fosse homem, ia ser igual a mim. É o mesmo neurônio, a mesma viagem”.

O romance começou logo após o fim do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca e o término de Ana Castela com Gustavo Mioto.

Desde então, os dois se tornaram um dos casais mais comentados do sertanejo atual e os fãs seguem na contagem regressiva pelo primeiro beijo público.