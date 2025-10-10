fechar
Celebridades | Notícia

Zé Felipe e Ana Castela agitam fãs com vídeo juntos e clima de romance

Casal aparece dançando sua nova música e público vai à loucura com a expectativa de um primeiro beijo em público do suposto novo casal da web

Por Bianca Tavares Publicado em 10/10/2025 às 9:56 | Atualizado em 10/10/2025 às 10:05
Imagem de Zé Felipe e Ana Castela
Imagem de Zé Felipe e Ana Castela - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Zé Felipe e Ana Castela incendiaram as redes sociais na noite desta quinta-feira (9) ao publicarem um vídeo dançando “Sua Boca Mente”, parceria recém-lançada entre os dois.

A coreografia engraçada e o entrosamento evidente renderam uma enxurrada de comentários apaixonados e curiosos.

O momento mais esperado, um beijo, acabou sendo apenas sugerido. Zé olha para Ana, que retribui o olhar com um sorriso, mas o vídeo termina antes do selinho.

Leia Também

Bastaram poucos segundos para o público reagir. “Só eu fiquei esperando o selinho?”, brincou uma seguidora. Em menos de meia hora, a publicação ultrapassou 600 mil curtidas e 20 mil comentários.

Mesmo sem confirmação oficial do relacionamento, o casal vem alimentando os rumores com aparições constantes, viagens juntos e falas cheias de sintonia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em entrevista recente ao PodPah, Zé Felipe revelou a afinidade entre eles: “Se eu fosse mulher, seria igual a Ana. E se ela fosse homem, ia ser igual a mim. É o mesmo neurônio, a mesma viagem”.

O romance começou logo após o fim do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca e o término de Ana Castela com Gustavo Mioto.

Desde então, os dois se tornaram um dos casais mais comentados do sertanejo atual e os fãs seguem na contagem regressiva pelo primeiro beijo público.

Leia também

Dennis DJ rebate acusações de Bárbara Falcão e afirma que denúncias já foram arquivadas; ex-esposa responde
Celebridades

Dennis DJ rebate acusações de Bárbara Falcão e afirma que denúncias já foram arquivadas; ex-esposa responde
Ana Castela comanda edição especial do Bom Dia & Cia e lança Turma da Boiadeirinha na TV aberta
Ana Castela

Ana Castela comanda edição especial do Bom Dia & Cia e lança Turma da Boiadeirinha na TV aberta

Compartilhe

Tags