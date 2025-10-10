Meta lança dublagem automática para Reels com ajuda da IA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova função usa inteligência artificial para traduzir e dublar conteúdos em quatro idiomas, incluindo o português. Veja os detalhes da mudança

Mark Zuckerberg anunciou mais uma inovação para o Instagram: a dublagem automática de Reels. A nova função, criada com tecnologia da Meta AI, permite que vídeos sejam traduzidos e dublados instantaneamente em inglês, espanhol, hindi e português, sem que o criador precise gravar novamente o áudio.

Para mostrar o recurso, o próprio Zuckerberg publicou um vídeo “falando” em português.

A demonstração impressionou pelo realismo da voz gerada pela inteligência artificial, que acompanha o movimento labial original e mantém a entonação natural da fala. Segundo o CEO, novos idiomas serão adicionados em breve.

A ferramenta promete quebrar barreiras linguísticas e ampliar o alcance de criadores de conteúdo em todo o mundo, permitindo que o público compreenda vídeos produzidos em qualquer idioma.

“Agora, as pessoas poderão assistir e entender vídeos, mesmo que não falem a mesma língua”, afirmou Zuckerberg.

Com a atualização, o Instagram volta seu foco em acessibilidade e expansão global, apostando na integração entre IA generativa e entretenimento digital.

A novidade será liberada gradualmente para os usuários nas próximas semanas.

