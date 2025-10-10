fechar
Comportamento | Notícia

Meta lança dublagem automática para Reels com ajuda da IA

Nova função usa inteligência artificial para traduzir e dublar conteúdos em quatro idiomas, incluindo o português. Veja os detalhes da mudança

Por Bianca Tavares Publicado em 10/10/2025 às 9:40
Imagem da logo do Instagram
Imagem da logo do Instagram - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Mark Zuckerberg anunciou mais uma inovação para o Instagram: a dublagem automática de Reels. A nova função, criada com tecnologia da Meta AI, permite que vídeos sejam traduzidos e dublados instantaneamente em inglês, espanhol, hindi e português, sem que o criador precise gravar novamente o áudio.

Para mostrar o recurso, o próprio Zuckerberg publicou um vídeo “falando” em português.

A demonstração impressionou pelo realismo da voz gerada pela inteligência artificial, que acompanha o movimento labial original e mantém a entonação natural da fala. Segundo o CEO, novos idiomas serão adicionados em breve.

Leia Também

A ferramenta promete quebrar barreiras linguísticas e ampliar o alcance de criadores de conteúdo em todo o mundo, permitindo que o público compreenda vídeos produzidos em qualquer idioma.

“Agora, as pessoas poderão assistir e entender vídeos, mesmo que não falem a mesma língua”, afirmou Zuckerberg.

Com a atualização, o Instagram volta seu foco em acessibilidade e expansão global, apostando na integração entre IA generativa e entretenimento digital.

A novidade será liberada gradualmente para os usuários nas próximas semanas.

Leia também

"Medicina do Instagram": especialistas alertam para a perigosa ilusão do uso excessivo de vitaminas D e B12
RISCOS

"Medicina do Instagram": especialistas alertam para a perigosa ilusão do uso excessivo de vitaminas D e B12
Bianca Alencar é a dubladora de Ne Zha em "Ne Zha 2: O Renascer da Alma"
filmes

Bianca Alencar é a dubladora de Ne Zha em "Ne Zha 2: O Renascer da Alma"

Compartilhe

Tags