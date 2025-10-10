Dennis DJ rebate acusações de Bárbara Falcão e afirma que denúncias já foram arquivadas; ex-esposa responde
DJ diz que está sendo alvo de tentativa de prejudicá-lo e que tomará medidas legais para se defender; entenda o caso que voltou a circular na web
Clique aqui e escute a matéria
O DJ e produtor musical Dennis se pronunciou publicamente na última quinta-feira (9) sobre as acusações de violência doméstica feitas por sua ex-esposa, Bárbara Falcão.
Em nota divulgada nas redes sociais, o artista negou as alegações e afirmou que as denúncias têm o objetivo de reverter a guarda do filho de seis anos, que atualmente está sob sua responsabilidade.
Segundo Dennis, as acusações apresentadas por Bárbara em 2022 já foram arquivadas por falta de provas.
Ele declarou que está sendo vítima de uma tentativa de difamação e ressaltou que tomará medidas legais contra as novas declarações da ex-companheira.
“Infelizmente, estou enfrentando uma situação injusta, na qual estão tentando me atingir e reverter uma decisão judicial que foi tomada com base no bem-estar do meu filho. Confio na Justiça e seguirei provando a verdade”, afirmou o DJ em um trecho do comunicado.
Veja o vídeo:
Ex-esposa responde
Bárbara Falcão, que foi casada com o artista por cerca de cinco anos, se manifestou sobre as declarações do ex-marido.
"Hoje eu tenho uma voz, meu nome é Bárbara Falcão, eu não gostaria de estar expondo esse lado da minha vida dessa forma. Eu estou extremamente incomodada e desconfortável, porém, assim como tantas outras vítimas de violência e abuso, esse lugar, por mais doloroso e completamente enlouquecedor que seja, ele terá a minha voz e a voz de muitas outras mulheres que também sofrem de violências e abusos. Eu falo de violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência moral, eu falo de violência sexual, eu falo de violência psicológica", começou o desabafo.
A influenciadora afirmou que necessitou de ajuda psicológica para enfrentar a situação.
"E todas essas violências e abusos eu conheci dentro do meu relacionamento de 14 anos com o Benson, não obtive ajuda de quaisquer pessoas que tocaram em todos os processos desde o meu divórcio. E eu segui desamparada, segui desamparada até o encontro da doutora Thais, que pôde me mostrar quão vexatória é a minha situação judicial, tamanho abandono", contou.
Confira o pronunciamento completo: