Bianca Alencar é a dubladora de Ne Zha em "Ne Zha 2: O Renascer da Alma"

Por Alice Lins Publicado em 25/08/2025 às 19:47
Bianca Alencar
Bianca Alencar - Reprodução/Redes Sociais

Considerado um fenômeno nos cinemas chineses, a animação Ne Zha já é aguardada com ansiedade pelo público brasileiro e essa espera está prestes a terminar.

A voz oficial do protagonista Ne Zha na versão brasileira acaba de ser confirmada: a atriz, cantora e influenciadora Bianca Alencar, conhecida por seus trabalhos marcantes na dublagem, dará vida ao personagem.

O aguardado Ne Zha 2: O Renascer da Alma, sequência do sucesso de 2019, estreia nos cinemas brasileiros em 25 de setembro, com distribuição da A2 Filmes.

Na China, Ne Zha 2 ultrapassou a marca de 160 milhões de ingressos vendidos, tornando-se o filme mais assistido da história do país.

Foi também o primeiro longa a arrecadar mais de US$ 1 bilhão apenas no mercado chinês. Até o momento, já soma mais de US$ 2,2 bilhões em bilheteria global, consolidando-se como a animação de maior arrecadação de todos os tempos.

Na trama, inspirada na mitologia chinesa, o jovem Ne Zha retorna em uma jornada épica que aborda temas como destino, identidade e aceitação. O sucesso internacional reforça a importância da obra como marco cultural e fenômeno de audiência.

Para Bianca, dublar o personagem foi uma das experiências mais intensas da carreira. “Dublar o Ne Zha foi uma experiência incrível. Ter a oportunidade de fazer o teste pro personagem já era incrível, quando veio a notícia que passei fiquei muito feliz e um pouco preocupada.

A voz que fiz para o teste não era uma voz fácil, nem muito saudável, digamos assim. Então fomos pra gravação presencial e demoramos 4 horas e meia para finalizar o personagem. Gravamos tudo em 1 dia só. O resultado foi que fiquei sem voz, mas valeu a pena.

Dia 25 de setembro todo mundo vai ter a oportunidade de assistir nos cinemas essa obra de arte. Com certeza foi o personagem mais difícil e desafiador que fiz até hoje. E já tem um pedacinho do meu coração! Eu espero que todos gostem, dei o meu melhor”, destaca a atriz.

Com um currículo que inclui papéis icônicos e mais de 19 anos de carreira, Bianca celebra a oportunidade de integrar uma produção de alcance mundial e reforça o papel essencial da dublagem brasileira na valorização de grandes produções internacionais.

SOBRE BIANCA ALENCAR

Atriz, cantora e dubladora, Bianca Alencar iniciou sua carreira aos 4 anos de idade atuando com comerciais e presença de palco em programas dominicais.

Aos 7 anos entrou para a formação da Galera do Balão Mágico por meio de um concurso a nível nacional e como integrante, percorreu inúmeras cidades do país com shows.

Aos 11 anos iniciou o trabalho como dubladora, reunindo no currículo personagens como Lola de Charlie e Lola, Mabel de Gravity Falls, Carla da série Elite, Twilight Sparkle de My Little Pony, Ponyo e muitos outros. Seu trabalho mais recente na dublagem é dar voz a Princesa Uta no filme One Piece Filme Red.

