Ana Castela comanda edição especial do Bom Dia & Cia e lança Turma da Boiadeirinha na TV aberta

Outro momento marcante foi a entrega dos kits Jequiti da linha Ana Castela, parceria com o Baú da Felicidade e o Grupo Caldi, lançados em comemoração aos 60 anos do Baú. A coleção inclui fragrâncias e itens colecionáveis, e ainda oferece aos compradores a chance de concorrer a prêmios como dinheiro, um carro 0km e uma viagem no Navio da Boiadeira, previsto para 2026.

A manhã também reservou uma surpresa emocionante: uma ligação ao vivo da mãe da cantora, Michele Castela, que deixou a artista às lágrimas. “Minha mãe e meu pai são meu tudo, o amor mais verdadeiro que eu tenho”, disse Ana, visivelmente emocionada.

Sob a direção de José Marcus, a atração reforçou o sucesso crescente da Turma da Boiadeirinha como referência em conteúdo infantil. A série, desenvolvida com apoio de psicólogos e pedagogos, segue as diretrizes da BNCC e busca estimular o desenvolvimento integral das crianças. Além disso, a marca prepara o lançamento do jogo Ninho do Pierre, que chega aos aplicativos em 12 de outubro, ampliando o universo da boiadeira mais querida do Brasil.