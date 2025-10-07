fechar
Ana Castela comanda edição especial do Bom Dia & Cia e lança Turma da Boiadeirinha na TV aberta

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/10/2025 às 18:15
Em clima de celebração pelo Dia das Crianças, Ana Castela estreou como apresentadora do Bom Dia & Cia nesta terça-feira (7), em uma edição especial no SBT. Convidada por Daniela Beyruti, presidente da emissora, a cantora levou carisma e emoção ao estúdio, comandando brincadeiras, distribuindo prêmios e interagindo com o público ao lado do amigo Odorico e dos personagens da Turma da Boiadeirinha.

Durante o programa, o público conferiu com exclusividade o primeiro episódio da série animada Turma da Boiadeirinha, produzida pela AgroPlay Kids e inspirada na trajetória da artista. O desenho, que já é sucesso no YouTube, agora chega à TV aberta com histórias que destacam valores como amizade, respeito e empatia.

Outro momento marcante foi a entrega dos kits Jequiti da linha Ana Castela, parceria com o Baú da Felicidade e o Grupo Caldi, lançados em comemoração aos 60 anos do Baú. A coleção inclui fragrâncias e itens colecionáveis, e ainda oferece aos compradores a chance de concorrer a prêmios como dinheiro, um carro 0km e uma viagem no Navio da Boiadeira, previsto para 2026.

A manhã também reservou uma surpresa emocionante: uma ligação ao vivo da mãe da cantora, Michele Castela, que deixou a artista às lágrimas. “Minha mãe e meu pai são meu tudo, o amor mais verdadeiro que eu tenho”, disse Ana, visivelmente emocionada.

Sob a direção de José Marcus, a atração reforçou o sucesso crescente da Turma da Boiadeirinha como referência em conteúdo infantil. A série, desenvolvida com apoio de psicólogos e pedagogos, segue as diretrizes da BNCC e busca estimular o desenvolvimento integral das crianças. Além disso, a marca prepara o lançamento do jogo Ninho do Pierre, que chega aos aplicativos em 12 de outubro, ampliando o universo da boiadeira mais querida do Brasil.

