Desculpa de Vini Jr. a Virginia Fonseca teria partido da mãe, revela jornalista
Segundo o portal LeoDias, Fernanda Cristina teria convencido o jogador a se pronunciar publicamente após a polêmica com a influenciadora
Clique aqui e escute a matéria
O pedido de desculpas de Vini Jr. a Virginia Fonseca não teria partido apenas da iniciativa do jogador. De acordo com informações publicadas pelo portal LeoDias, a decisão foi influenciada pela mãe do craque, Fernanda Cristina, que o aconselhou a se manifestar após a repercussão negativa do caso.
Fontes próximas revelaram que o atacante ficou “irreconhecível” nos dias seguintes à polêmica e só tomou uma decisão após uma conversa séria com os pais.
Fernanda teria dito ao filho que “toda mulher gosta de ser valorizada” e que, se ele quisesse mostrar arrependimento verdadeiro, precisaria se desculpar publicamente.
Ainda segundo o portal, Vini chegou a considerar pedir dois dias de folga ao Real Madrid para viajar ao Brasil e conversar pessoalmente com Virginia.
A ideia, no entanto, foi descartada pelo pai e pela equipe do jogador, que temeram uma repercussão negativa no clube espanhol.
A situação ganhou novos capítulos com a entrada de Lidia Sousa, melhor amiga do atleta, que estaria atuando como mediadora entre o casal. O namorado dela faz parte da equipe jurídica de Vini, o que teria facilitado o contato com a influenciadora.
Lidia, inclusive, aparece na foto da sauna que deu origem à polêmica e estaria em Mangaratiba tentando reduzir o impacto da situação na imagem do jogador.