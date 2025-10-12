fechar
Celebridades | Notícia

Desculpa de Vini Jr. a Virginia Fonseca teria partido da mãe, revela jornalista

Segundo o portal LeoDias, Fernanda Cristina teria convencido o jogador a se pronunciar publicamente após a polêmica com a influenciadora

Por Bianca Tavares Publicado em 12/10/2025 às 7:51
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O pedido de desculpas de Vini Jr. a Virginia Fonseca não teria partido apenas da iniciativa do jogador. De acordo com informações publicadas pelo portal LeoDias, a decisão foi influenciada pela mãe do craque, Fernanda Cristina, que o aconselhou a se manifestar após a repercussão negativa do caso.

Fontes próximas revelaram que o atacante ficou “irreconhecível” nos dias seguintes à polêmica e só tomou uma decisão após uma conversa séria com os pais.

Fernanda teria dito ao filho que “toda mulher gosta de ser valorizada” e que, se ele quisesse mostrar arrependimento verdadeiro, precisaria se desculpar publicamente.

Leia Também

Ainda segundo o portal, Vini chegou a considerar pedir dois dias de folga ao Real Madrid para viajar ao Brasil e conversar pessoalmente com Virginia.

A ideia, no entanto, foi descartada pelo pai e pela equipe do jogador, que temeram uma repercussão negativa no clube espanhol.

A situação ganhou novos capítulos com a entrada de Lidia Sousa, melhor amiga do atleta, que estaria atuando como mediadora entre o casal. O namorado dela faz parte da equipe jurídica de Vini, o que teria facilitado o contato com a influenciadora.

Lidia, inclusive, aparece na foto da sauna que deu origem à polêmica e estaria em Mangaratiba tentando reduzir o impacto da situação na imagem do jogador.

Leia também

Franciny Ehlke e Tony Maleh se casam em cerimônia romântica na Itália
Celebridades

Franciny Ehlke e Tony Maleh se casam em cerimônia romântica na Itália
Dennis DJ rebate acusações de Bárbara Falcão e afirma que denúncias já foram arquivadas; ex-esposa responde
Celebridades

Dennis DJ rebate acusações de Bárbara Falcão e afirma que denúncias já foram arquivadas; ex-esposa responde

Compartilhe

Tags