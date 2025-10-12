Franciny Ehlke e Tony Maleh se casam em cerimônia romântica na Itália
Influenciadora e empresário disseram "sim" diante de amigos e familiares em cenário luxuoso na Toscana; confira detalhes do momento
A influenciadora Franciny Ehlke, de 26 anos, e o empresário Tony Maleh, de 36, celebraram o amor em uma cerimônia romântica na Itália, no último sábado (11).
O casal, que já havia oficializado a união em Las Vegas no início de 2025, realizou agora o casamento dos sonhos em solo europeu, cumprindo a promessa feita aos fãs.
O evento aconteceu em meio a um cenário elegante e intimista, com decoração em tons suaves e vista para as colinas da Toscana.
Amigos próximos e familiares acompanharam a celebração, que teve direito a momentos emocionantes e discursos apaixonados.
Nas redes sociais, Franciny e Tony compartilharam registros do grande dia, com o vestido do jantar de casamento sendo o que causou mais polêmica entre os internautas, considerado "brega demais" por alguns comentários.
Entre um dos mais curtidos, disse uma seguidora: "Tinha tanto vestido mais bonito, está parecendo uma criança quando a mãe veste para o aniversário de 1 ano".
Confira os detalhes:
Para a empresária, no entanto, foi perfeito. “Foi tudo o que sonhamos e muito mais. Um dia para guardar no coração”.
Veja o vestido do "sim":
