Franciny Ehlke e Tony Maleh se casam em cerimônia romântica na Itália

Influenciadora e empresário disseram "sim" diante de amigos e familiares em cenário luxuoso na Toscana; confira detalhes do momento

Por Bianca Tavares Publicado em 12/10/2025 às 7:28
Imagem de Franciny Ehlke e Tony
Imagem de Franciny Ehlke e Tony - Reprodução/Instagram

A influenciadora Franciny Ehlke, de 26 anos, e o empresário Tony Maleh, de 36, celebraram o amor em uma cerimônia romântica na Itália, no último sábado (11).

O casal, que já havia oficializado a união em Las Vegas no início de 2025, realizou agora o casamento dos sonhos em solo europeu, cumprindo a promessa feita aos fãs.

O evento aconteceu em meio a um cenário elegante e intimista, com decoração em tons suaves e vista para as colinas da Toscana.

Amigos próximos e familiares acompanharam a celebração, que teve direito a momentos emocionantes e discursos apaixonados.

Nas redes sociais, Franciny e Tony compartilharam registros do grande dia, com o vestido do jantar de casamento sendo o que causou mais polêmica entre os internautas, considerado "brega demais" por alguns comentários.

Entre um dos mais curtidos, disse uma seguidora: "Tinha tanto vestido mais bonito, está parecendo uma criança quando a mãe veste para o aniversário de 1 ano".

Confira os detalhes:

Para a empresária, no entanto, foi perfeito. “Foi tudo o que sonhamos e muito mais. Um dia para guardar no coração”.

Veja o vestido do "sim":

