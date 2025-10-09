fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Modelo afirma que Vini Jr. se desculpou em antes de pedido público a Virginia Fonseca

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/10/2025 às 8:40
Modelo afirma que Vini Jr. se desculpou em antes de pedido público a Virginia Fonseca
Modelo afirma que Vini Jr. se desculpou em antes de pedido público a Virginia Fonseca - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Day Magalhães, que recentemente expôs conversas íntimas com Vini Jr., afirmou que o jogador de futebol já havia pedido desculpas para ela antes de fazer o pronunciamento público para Virginia Fonseca, na noite desta última quarta-feira (8).

Em entrevista à revista Quem, a modelo detalhou: “Conversamos por chamada de vídeo, e ele se desculpou. Por isso, faz sentido que o pedido seja para ela agora, eu já havia me afastado”.

Segundo ela, que mora na Itália, o pedido de desculpas aconteceu em vídeo logo no começo das postagens que expuseram as conversas entre eles. “Ele apenas pediu desculpas por causa das matérias e disse que não queria que chegasse a esse ponto, que não queria me fazer mal”, disse.

Day Magalhães afirmou que foi compreensiva com a situação: “Eu respondi que entendo a situação de marketing e que prefiro não falar sobre o assunto”, completou ela, que ressaltou, mais uma vez, ter sido procurada pelo atacante do Real Madrid: “Quando começaram os comentários sobre eles estarem juntos, eu me afastei, porque me valorizo. Foi ele quem me procurou, quem me enviou mensagem”, pontuou.

VEJA MAIS: Virginia Fonseca avalia sobre possível parceria com Vini Jr. em meio a rumores: “Não descartamos”

O post Modelo afirma que Vini Jr. se desculpou em antes de pedido público a Virginia Fonseca foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Virginia confirma término com Vini Jr: "O que não era sério, agora não é nada"
virginia

Virginia confirma término com Vini Jr: "O que não era sério, agora não é nada"
Modelo confirma reencontro com Vini Jr. após polêmica com prints: “Ele está chateado”
Day Magalhães

Modelo confirma reencontro com Vini Jr. após polêmica com prints: “Ele está chateado”

Compartilhe

Tags