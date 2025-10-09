Modelo afirma que Vini Jr. se desculpou em antes de pedido público a Virginia Fonseca
Day Magalhães, que recentemente expôs conversas íntimas com Vini Jr., afirmou que o jogador de futebol já havia pedido desculpas para ela antes de fazer o pronunciamento público para Virginia Fonseca, na noite desta última quarta-feira (8).
Em entrevista à revista Quem, a modelo detalhou: “Conversamos por chamada de vídeo, e ele se desculpou. Por isso, faz sentido que o pedido seja para ela agora, eu já havia me afastado”.
Segundo ela, que mora na Itália, o pedido de desculpas aconteceu em vídeo logo no começo das postagens que expuseram as conversas entre eles. “Ele apenas pediu desculpas por causa das matérias e disse que não queria que chegasse a esse ponto, que não queria me fazer mal”, disse.
Day Magalhães afirmou que foi compreensiva com a situação: “Eu respondi que entendo a situação de marketing e que prefiro não falar sobre o assunto”, completou ela, que ressaltou, mais uma vez, ter sido procurada pelo atacante do Real Madrid: “Quando começaram os comentários sobre eles estarem juntos, eu me afastei, porque me valorizo. Foi ele quem me procurou, quem me enviou mensagem”, pontuou.
