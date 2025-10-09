Modelo afirma que Vini Jr. se desculpou em antes de pedido público a Virginia Fonseca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Day Magalhães, que recentemente expôs conversas íntimas com Vini Jr., afirmou que o jogador de futebol já havia pedido desculpas para ela antes de fazer o pronunciamento público para Virginia Fonseca, na noite desta última quarta-feira (8).

Em entrevista à revista Quem, a modelo detalhou: “Conversamos por chamada de vídeo, e ele se desculpou. Por isso, faz sentido que o pedido seja para ela agora, eu já havia me afastado”.

Segundo ela, que mora na Itália, o pedido de desculpas aconteceu em vídeo logo no começo das postagens que expuseram as conversas entre eles. “Ele apenas pediu desculpas por causa das matérias e disse que não queria que chegasse a esse ponto, que não queria me fazer mal”, disse.

Day Magalhães afirmou que foi compreensiva com a situação: “Eu respondi que entendo a situação de marketing e que prefiro não falar sobre o assunto”, completou ela, que ressaltou, mais uma vez, ter sido procurada pelo atacante do Real Madrid: “Quando começaram os comentários sobre eles estarem juntos, eu me afastei, porque me valorizo. Foi ele quem me procurou, quem me enviou mensagem”, pontuou.

