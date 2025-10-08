Virginia confirma término com Vini Jr: "O que não era sério, agora não é nada"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. teve término confirmado após exposição de mensagens íntimas do jogador com a modelo Day Magalhães.

Clique aqui e escute a matéria

Pouco tempo depois de compartilharem o primeiro momento juntos, Virginia Fonseca e Vinícius Júnior não estão mais vivendo um romance.

A assessoria da influenciadora confirmou a novidade nesta terça-feira (07/10).

Virginia e Vini Jr. não estão mais juntos



O fim da relação vem após a modelo Day Magalhães expor em suas redes sociais algumas mensagens que trocou com Vini Jr.

Segundo o portal Leo Dias, os dois trocaram ligações e chegaram a se encontrar pessoalmente.

"Ele sempre comenta as minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line", revelou Day, que divulgou as mensagens.

Além disso, o portal também revela que Vini planejou uma viagem com outra brasileira, a modelo Anna Carolina, no dia que Virginia retornou ao Brasil após temporada em Madri.

Virginia se pronunciou sobre o fim da relação com Vini por meio de sua assessoria.

"Eles realmente estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. O que não era sério, agora não é nada", disse a equipe.