Virginia confirma término com Vini Jr: "O que não era sério, agora não é nada"
Romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. teve término confirmado após exposição de mensagens íntimas do jogador com a modelo Day Magalhães.
Pouco tempo depois de compartilharem o primeiro momento juntos, Virginia Fonseca e Vinícius Júnior não estão mais vivendo um romance.
A assessoria da influenciadora confirmou a novidade nesta terça-feira (07/10).
Virginia e Vini Jr. não estão mais juntos
O fim da relação vem após a modelo Day Magalhães expor em suas redes sociais algumas mensagens que trocou com Vini Jr.
Segundo o portal Leo Dias, os dois trocaram ligações e chegaram a se encontrar pessoalmente.
"Ele sempre comenta as minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line", revelou Day, que divulgou as mensagens.
Além disso, o portal também revela que Vini planejou uma viagem com outra brasileira, a modelo Anna Carolina, no dia que Virginia retornou ao Brasil após temporada em Madri.
Virginia se pronunciou sobre o fim da relação com Vini por meio de sua assessoria.
"Eles realmente estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. O que não era sério, agora não é nada", disse a equipe.