fechar
Celebridades | Notícia

Virginia confirma término com Vini Jr: "O que não era sério, agora não é nada"

Romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. teve término confirmado após exposição de mensagens íntimas do jogador com a modelo Day Magalhães.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/10/2025 às 0:16
Virginia Fonseca avalia sobre possível parceria com Vini Jr. em meio a rumores: “Não descartamos”
Virginia Fonseca avalia sobre possível parceria com Vini Jr. em meio a rumores: “Não descartamos” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Pouco tempo depois de compartilharem o primeiro momento juntos, Virginia Fonseca e Vinícius Júnior não estão mais vivendo um romance. 

A assessoria da influenciadora confirmou a novidade nesta terça-feira (07/10).

Virginia e Vini Jr. não estão mais juntos

O fim da relação vem após a modelo Day Magalhães expor em suas redes sociais algumas mensagens que trocou com Vini Jr.

Segundo o portal Leo Dias, os dois trocaram ligações e chegaram a se encontrar pessoalmente.

"Ele sempre comenta as minhas fotos no WhatsApp. Ontem mesmo estávamos em chamada e FaceTime. Ele postou vídeo com ela e em seguida me chamar para fazer chamada de vídeo. Sexo on-line", revelou Day, que divulgou as mensagens.

Leia Também

Além disso, o portal também revela que Vini planejou uma viagem com outra brasileira, a modelo Anna Carolina, no dia que Virginia retornou ao Brasil após temporada em Madri.

Virginia se pronunciou sobre o fim da relação com Vini por meio de sua assessoria.

"Eles realmente estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube de interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho. O que não era sério, agora não é nada", disse a equipe.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Virginia revela status da relação com Vini Jr: "Estamos"
Famosos

Virginia revela status da relação com Vini Jr: "Estamos"
Ana Castela e Virginia serão serão colegas de emissora pela primeira vez
Celebridades

Ana Castela e Virginia serão serão colegas de emissora pela primeira vez

Compartilhe

Tags