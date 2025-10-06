Virginia revela status da relação com Vini Jr: "Estamos"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Juntos ou não? Após primeiro vídeo juntos, surge novidade sobre o relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr, revelada por Leo Dias.

Assumidos ou não?

Virginia Fonseca e Vinícius Júnior seguem roubando os holofotes nas redes sociais, em meio aos boatos de relacionamento.

Após meses de especulação, os dois apareceram pela primeira vez juntos nas redes sociais. Postado por Vini e repostado pela influenciadora, o vídeo mostra os dois dançando "Faz o M", de MC Fantaxma.

Agora, uma nova informação surge, supostamente, da boca da própria Virginia.

Virginia e Vini Jr estariam se "conhecendo melhor"



Em seu programa Melhor da Tarde, o jornalista Leo Dias resolveu revelar uma confidência feita por Virginia a ele.

Segundo Leo, Virginia teria revelado o status atual de sua relação com o atacante do Real Madrid, segundo o Terra.

"Nós estamos nos conhecendo melhor", teria dito a apresentadora do "Sabadou" no ouvido de Leo.

Antes mesmo do vídeo dos dois ser postado, internautas já especulavam que os dois formavam um casal durante uma viagem que Virginia fez a Madri, com direito a passeio de lancha com amigos.

E antes mesmo da viagem, já circulavam boatos - confirmados posteriormente por ela - que Virginia Fonseca havia ido à festa de aniversário de Vini disfarçadamente.