Modelo confirma reencontro com Vini Jr. após polêmica com prints: “Ele está chateado”

Day Magalhães, que expôs supostas conversas íntimas com Vini Jr., revelou ter voltado a conversar com o jogador do Real Madrid, e que os dois combinaram de se encontrar pessoalmente.

A modelo, que divulgou os prints, resultou no fim do affair entre o atacante e a influenciadora Virginia Fonseca, que foi confirmado publicamente por ela.

“Ele está chateado”

Em entrevista à revista Quem, Day Magalhães disparou: “Sim, nós conversamos novamente. Combinamos de nos encontrar pessoalmente”, contou ela, que mora na Itália. A beldade esclareceu que foi ela quem procurou o jogador após a polêmica.

“Eu mandei uma mensagem a ele dizendo que não iria divulgar nenhuma foto e nenhum vídeo”, explicou Day, que também revelou que Vini Jr. continua chateado com a exposição das conversas. “Ele ainda está chateado por causa da exposição”, disse.

Apesar da situação, Day Magalhães assegurou que não se arrepende de ter tornado públicas as conversas que mantinha com o craque dos gramados. “Não me arrependo de ter exposto as conversas, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Apenas nos chateamos”, declarou.

