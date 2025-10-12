Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez em público
Durante gravação do Domingo Legal, Ana Castela e Zé Felipe trocam selinho e confirmam que estão se conhecendo melhor após novo feat
Ana Castela, de 21 anos, e Zé Felipe, de 27, protagonizaram um momento de carinho durante as gravações do Passa ou Repassa, quadro do Domingo Legal, neste domingo (12). A dupla, que lançou recentemente o feat Sua Boca Mente, se apresentou no palco do SBT e trocou um selinho, depois de Zé dar um beijo carinhoso no ombro da cantora.
Em entrevista na noite anterior, Ana confirmou que ela e Zé estão se conhecendo melhor. Durante um show em São Paulo, que contou com a presença discreta do cantor nos bastidores, a artista falou sobre o envolvimento dos dois.
“A gente está se conhecendo, e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo. Mas não vamos pular etapas. Está sendo muito legal. O Zé sou eu de saia e eu sou ele de calça”, brincou, em conversa com o jornalista Lucas Pasin.
Zé Felipe, por sua vez, afirmou recentemente em um podcast que está solteiro, mas vivendo uma fase feliz e tranquila. “A felicidade é algo muito nosso. A pessoa que baseia toda a sua felicidade em outra não é feliz. Eu estou na minha melhor fase”, disse o cantor.
O novo dueto entre os artistas já conquistou até as filhas de Zé com Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor. Em um vídeo publicado pelo sertanejo, as meninas aparecem reconhecendo Ana: “Quem é ela?”, pergunta uma; “É a Boiadeira”, responde a outra.
Zé Felipe está solteiro desde o fim do casamento de cinco anos com Virginia, encerrado em maio deste ano. Já Ana Castela não assume um relacionamento desde o término com Gustavo Mioto, com quem viveu um namoro de idas e vindas, encerrado no fim de 2024.
