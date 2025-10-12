fechar
Celebridades | Notícia

Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez em público

Durante gravação do Domingo Legal, Ana Castela e Zé Felipe trocam selinho e confirmam que estão se conhecendo melhor após novo feat

Por Alice Lins Publicado em 12/10/2025 às 20:04
Zé Felipe gera polêmica ao falar sobre Ana Castela: ‘Fase mais feliz da vida’
Zé Felipe gera polêmica ao falar sobre Ana Castela: ‘Fase mais feliz da vida’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Ana Castela, de 21 anos, e Zé Felipe, de 27, protagonizaram um momento de carinho durante as gravações do Passa ou Repassa, quadro do Domingo Legal, neste domingo (12). A dupla, que lançou recentemente o feat Sua Boca Mente, se apresentou no palco do SBT e trocou um selinho, depois de Zé dar um beijo carinhoso no ombro da cantora.

Em entrevista na noite anterior, Ana confirmou que ela e Zé estão se conhecendo melhor. Durante um show em São Paulo, que contou com a presença discreta do cantor nos bastidores, a artista falou sobre o envolvimento dos dois.

“A gente está se conhecendo, e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo. Mas não vamos pular etapas. Está sendo muito legal. O Zé sou eu de saia e eu sou ele de calça”, brincou, em conversa com o jornalista Lucas Pasin.

Zé Felipe, por sua vez, afirmou recentemente em um podcast que está solteiro, mas vivendo uma fase feliz e tranquila. “A felicidade é algo muito nosso. A pessoa que baseia toda a sua felicidade em outra não é feliz. Eu estou na minha melhor fase”, disse o cantor.

O novo dueto entre os artistas já conquistou até as filhas de Zé com Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor. Em um vídeo publicado pelo sertanejo, as meninas aparecem reconhecendo Ana: “Quem é ela?”, pergunta uma; “É a Boiadeira”, responde a outra.

Zé Felipe está solteiro desde o fim do casamento de cinco anos com Virginia, encerrado em maio deste ano. Já Ana Castela não assume um relacionamento desde o término com Gustavo Mioto, com quem viveu um namoro de idas e vindas, encerrado no fim de 2024.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Ana Castela cai do palco durante show em São Paulo
Celebridades

Ana Castela cai do palco durante show em São Paulo
Zé Felipe e Ana Castela agitam fãs com vídeo juntos e clima de romance
Celebridades

Zé Felipe e Ana Castela agitam fãs com vídeo juntos e clima de romance

Compartilhe

Tags