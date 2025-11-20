fechar
Social1 | Notícia

3 receitas de drinks rápidos e refrescantes para servir no fim de semana

Três receitas fáceis de fazer e bem refrescantes que deixam qualquer brunch mais especial, perfeitas para dias quentes e encontros informais.

Por Myllena Wu Publicado em 20/11/2025 às 9:52
Imagem de uma mimosa
Imagem de uma mimosa - Unsplash/Johann Trasch

Clique aqui e escute a matéria

Com a popularização do brunch, essa mistura de café da manhã tardio com almoço leve, cresceu também o interesse por bebidas que combinem frescor, praticidade e um toque de elegância.

Nada de receitas complexas ou ingredientes difíceis: a tendência é apostar em misturas simples, mas capazes de transformar o clima da mesa.

Pensando nisso, selecionamos três opções clássicas e versáteis:

  • a Mimosa, que continua soberana entre os drinks matinais;
  • o Tinto de Verano, escolha leve e gelada que conquistou o Brasil;
  • e a Caipirinha de Vinho Branco, adaptação refrescante que vem ganhando espaço em encontros informais.

Leia Também

Como fazer três bebidas leves e saborosas para transformar o seu brunch?

1. Mimosa

Criada provavelmente no início do século 20, a Mimosa se tornou símbolo de encontros diurnos pela mistura equilibrada entre acidez e suavidade.

O drink combina espumante gelado com suco de laranja fresco, resultando em uma bebida vibrante e fácil de agradar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ingredientes:

  • ½ taça de espumante bem gelado
  • ½ taça de suco de laranja natural
  • Gelo a gosto
    • Modo de preparo: Misture o suco e o espumante na taça, adicione gelo se quiser e sirva imediatamente.

2. Tinto de Verano

Tradicional na Espanha, o Tinto de Verano surgiu como alternativa mais delicada às sangrias.

A combinação de vinho tinto jovem com refrigerante cítrico faz uma bebida menos alcoólica e extremamente refrescante — ideal para acompanhar pratos leves.

LEIA TAMBÉM: 4 receitas de doces saudáveis para comer sem culpa

Ingredientes:

  • ½ copo de vinho tinto
  • ½ copo de soda limonada
  • Fatias de laranja
  • Gelo a gosto
    • Modo de preparo: Encha o copo com gelo, adicione o vinho, complete com a soda e finalize com as rodelas de laranja.

3. Caipirinha de Vinho Branco

Inspirada na tradicional caipirinha brasileira, esta variação troca a cachaça por vinho branco seco, criando um drink delicado e aromático.

A combinação com limão e hortelã garante frescor sem sobrecarregar o paladar — perfeita para quem busca algo equilibrado.

Leia Também

Ingredientes:

  • 2 limões taiti
  • 1 colher de açúcar
  • 150 ml de vinho branco seco gelado
  • Folhas de hortelã
  • Gelo a gosto
    • Modo de preparo: Amasse o limão com o açúcar. Adicione gelo, o vinho branco e finalize com hortelã fresca.

Essas três opções unem praticidade, sabor e leveza — ingredientes-chave de um bom brunch. Em poucos minutos, é possível montar uma seleção variada e refrescante para encontros ao ar livre, fins de semana tranquilos ou reuniões rápidas com amigos.

VEJA TAMBÉM: Gim Tônica com Chá: mixologista ensina preparo da bebida

Leia também

Sucesso em Três Graças e Os Donos do Jogo, Xamã já teve nude vazado na internet e impressionou os fãs
Famosos pelados

Sucesso em Três Graças e Os Donos do Jogo, Xamã já teve nude vazado na internet e impressionou os fãs
Mãe de Ana Castela curte crítica ao namoro de Virginia e Vini Jr. e web reage
Celebridades

Mãe de Ana Castela curte crítica ao namoro de Virginia e Vini Jr. e web reage

Compartilhe

Tags