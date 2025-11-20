3 receitas de drinks rápidos e refrescantes para servir no fim de semana
Três receitas fáceis de fazer e bem refrescantes que deixam qualquer brunch mais especial, perfeitas para dias quentes e encontros informais.
Com a popularização do brunch, essa mistura de café da manhã tardio com almoço leve, cresceu também o interesse por bebidas que combinem frescor, praticidade e um toque de elegância.
Nada de receitas complexas ou ingredientes difíceis: a tendência é apostar em misturas simples, mas capazes de transformar o clima da mesa.
Pensando nisso, selecionamos três opções clássicas e versáteis:
- a Mimosa, que continua soberana entre os drinks matinais;
- o Tinto de Verano, escolha leve e gelada que conquistou o Brasil;
- e a Caipirinha de Vinho Branco, adaptação refrescante que vem ganhando espaço em encontros informais.
Como fazer três bebidas leves e saborosas para transformar o seu brunch?
1. Mimosa
Criada provavelmente no início do século 20, a Mimosa se tornou símbolo de encontros diurnos pela mistura equilibrada entre acidez e suavidade.
O drink combina espumante gelado com suco de laranja fresco, resultando em uma bebida vibrante e fácil de agradar.
Ingredientes:
- ½ taça de espumante bem gelado
- ½ taça de suco de laranja natural
- Gelo a gosto
- Modo de preparo: Misture o suco e o espumante na taça, adicione gelo se quiser e sirva imediatamente.
2. Tinto de Verano
Tradicional na Espanha, o Tinto de Verano surgiu como alternativa mais delicada às sangrias.
A combinação de vinho tinto jovem com refrigerante cítrico faz uma bebida menos alcoólica e extremamente refrescante — ideal para acompanhar pratos leves.
Ingredientes:
- ½ copo de vinho tinto
- ½ copo de soda limonada
- Fatias de laranja
- Gelo a gosto
- Modo de preparo: Encha o copo com gelo, adicione o vinho, complete com a soda e finalize com as rodelas de laranja.
3. Caipirinha de Vinho Branco
Inspirada na tradicional caipirinha brasileira, esta variação troca a cachaça por vinho branco seco, criando um drink delicado e aromático.
A combinação com limão e hortelã garante frescor sem sobrecarregar o paladar — perfeita para quem busca algo equilibrado.
Ingredientes:
- 2 limões taiti
- 1 colher de açúcar
- 150 ml de vinho branco seco gelado
- Folhas de hortelã
- Gelo a gosto
- Modo de preparo: Amasse o limão com o açúcar. Adicione gelo, o vinho branco e finalize com hortelã fresca.
Essas três opções unem praticidade, sabor e leveza — ingredientes-chave de um bom brunch. Em poucos minutos, é possível montar uma seleção variada e refrescante para encontros ao ar livre, fins de semana tranquilos ou reuniões rápidas com amigos.
