3 receitas de drinks rápidos e refrescantes para servir no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Três receitas fáceis de fazer e bem refrescantes que deixam qualquer brunch mais especial, perfeitas para dias quentes e encontros informais.

Clique aqui e escute a matéria

Com a popularização do brunch, essa mistura de café da manhã tardio com almoço leve, cresceu também o interesse por bebidas que combinem frescor, praticidade e um toque de elegância.

Nada de receitas complexas ou ingredientes difíceis: a tendência é apostar em misturas simples, mas capazes de transformar o clima da mesa.

Pensando nisso, selecionamos três opções clássicas e versáteis:

a Mimosa, que continua soberana entre os drinks matinais;

o Tinto de Verano, escolha leve e gelada que conquistou o Brasil;

e a Caipirinha de Vinho Branco, adaptação refrescante que vem ganhando espaço em encontros informais.

Como fazer três bebidas leves e saborosas para transformar o seu brunch?

1. Mimosa

Criada provavelmente no início do século 20, a Mimosa se tornou símbolo de encontros diurnos pela mistura equilibrada entre acidez e suavidade.

O drink combina espumante gelado com suco de laranja fresco, resultando em uma bebida vibrante e fácil de agradar.

Ingredientes:

½ taça de espumante bem gelado

½ taça de suco de laranja natural

Gelo a gosto Modo de preparo: Misture o suco e o espumante na taça, adicione gelo se quiser e sirva imediatamente.



2. Tinto de Verano

Tradicional na Espanha, o Tinto de Verano surgiu como alternativa mais delicada às sangrias.

A combinação de vinho tinto jovem com refrigerante cítrico faz uma bebida menos alcoólica e extremamente refrescante — ideal para acompanhar pratos leves.

LEIA TAMBÉM: 4 receitas de doces saudáveis para comer sem culpa

Ingredientes:

½ copo de vinho tinto

½ copo de soda limonada

Fatias de laranja

Gelo a gosto Modo de preparo: Encha o copo com gelo, adicione o vinho, complete com a soda e finalize com as rodelas de laranja.



3. Caipirinha de Vinho Branco

Inspirada na tradicional caipirinha brasileira, esta variação troca a cachaça por vinho branco seco, criando um drink delicado e aromático.

A combinação com limão e hortelã garante frescor sem sobrecarregar o paladar — perfeita para quem busca algo equilibrado.

Ingredientes:

2 limões taiti

1 colher de açúcar

150 ml de vinho branco seco gelado

Folhas de hortelã

Gelo a gosto Modo de preparo: Amasse o limão com o açúcar. Adicione gelo, o vinho branco e finalize com hortelã fresca.



Essas três opções unem praticidade, sabor e leveza — ingredientes-chave de um bom brunch. Em poucos minutos, é possível montar uma seleção variada e refrescante para encontros ao ar livre, fins de semana tranquilos ou reuniões rápidas com amigos.



VEJA TAMBÉM: Gim Tônica com Chá: mixologista ensina preparo da bebida

