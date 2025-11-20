fechar
Celebridades | Notícia

Mãe de Ana Castela curte crítica ao namoro de Virginia e Vini Jr. e web reage

Internautas notam curtida de Michele Castela em vídeo que compara os novos relacionamentos de Zé Felipe e Virginia, e reação vira assunto nas redes

Por Bianca Tavares Publicado em 20/11/2025 às 9:49
Imagem de Ana Castela, Zé Felipe, Virginia Fonseca e Vini Jr.
Imagem de Ana Castela, Zé Felipe, Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram

A movimentação nas redes sociais de Michele Castela, mãe de Ana Castela, chamou atenção dos fãs dos sertanejos.

Usuários perceberam que ela curtiu um vídeo em que a apresentadora Márcia Goldschmidt compara o namoro de Zé Felipe e Ana Castela com a relação de Virginia Fonseca e Vini Jr., gesto que rapidamente gerou debate.

O vídeo em questão traz Márcia analisando o romance da influenciadora com o jogador. “É tão teatral esse romance. Posta um clique, posta que olhou, posta o que ganhou. Posso estar muito enganada, mas não estou sentindo aquela pegada real”, afirmou a apresentadora.

A curtida de Michele repercutiu e internautas passaram a comentar a interação. “Acho isso desnecessário e patético. Principalmente quando as sogras ficam fazendo isso”, escreveu uma usuária.

Outras pessoas criticaram as comparações entre os casais. “Péssimo isso de comparar”, disseram. Houve também quem questionasse a relação entre as famílias. “Por que essa família odeia tanto a Virginia? Será que o Zé fica bêbado e fala da ex nas festas familiares?”, comentou um seguidor.

Os rumores envolvendo Ana Castela e Zé Felipe ganharam força em agosto, quando os dois começaram a aparecer juntos em eventos e bastidores. Depois de gravações, viagens e uma faixa romântica em parceria, eles assumiram o namoro em outubro.

Já o envolvimento entre Virginia e Vini Jr. teria começado após a influenciadora participar do aniversário do jogador em julho. Após idas da apresentadora à Espanha e até um pedido de desculpas do atleta por uma suposta traição, os dois oficializaram o relacionamento no fim de outubro.

Com informações do Portal Terra

